Il Ceo di Karex: "Non abbiamo altra scelta che trasferire parte dei costi sui nostri clienti". L'azienda produce un quinto dei profilattici mondiali e rifornisce marchi come Durex e Trojan. Anche i tempi di spedizione verso l'Europa sono raddoppiati

L’effetto domino della guerra in Iran e la chiusura dello Stretto di Hormuz non colpisce solo il settore energetico. Karex, il più grande produttore mondiale di preservativi che rifornisce marchi come Durex e Trojan, ha annunciato un aumento dei prezzi fino al 30%. “Alcune delle nostre materie prime stanno subendo un rapido aumento di prezzo e non abbiamo altra scelta che trasferire parte dei costi sui nostri clienti“, ha detto al Financial Times l’amministratore delegato Goh Miah Kiat.

L’azienda malese è responsabile di circa un quinto della produzione globale, con oltre 5 miliardi di pezzi distribuiti ogni anno tra Malesia e Thailandia. “La situazione è piuttosto improvvisa e non abbiamo avuto molto tempo per prepararci”, ha detto Goh. Il problema principale è quello dei materiali: il costo del lattice derivato dal petrolio è aumentato del 30% dall’inizio dell’anno, mentre altri prodotti come il nitrile butadiene, una gomma sintetica, hanno visto raddoppiare il proprio prezzo. Colpiti anche i prodotti per l’imballaggio e la spedizione come la carta stagnola e l’olio di silicone.

Il blocco dello Stretto di Hormuz non fa aumentare solo i costi, ma allunga anche i tempi di spedizione. Le difficoltà logistiche colpiscono soprattutto Europa e Stati Uniti dove per far arrivare un pacco oggi sono richiesti quasi due mesi, il doppio rispetto a prima del conflitto: “Sempre più preservativi restano bloccati sulle navi“, ha spiegato Goh. Per questo i clienti tendono a fare scorte facendo crescere la domanda del 30%. Goh però ha assicurato che la sua azienda ha ancora riserve sufficienti per coprire i prossimi mesi.