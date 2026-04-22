Uccise la madre con 112 coltellate, ergastolo per il 27enne Giosuè Fogliani: “Non lo volevo fare, a un certo punto non ho capito più niente”

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Prima la tramortì con lo spray al peperoncino, poi la uccise con 112 coltellate. Giosuè Fogliani, 27enne di Messina, è stato condannato all’ergastolo per l’omicidio della madre, la 62enne Caterina Pappalardo, avvenuto il 14 gennaio del 2025 nel loro appartamento in via Cesare Battisti.

La Corte d’assise di Messina, presieduta da Maria Eugenia Grimaldi, dopo sei ore di camera di consiglio, come riporta la Gazzetta del Sud, ha deciso la massima pena per il 27enne siciliano.

Prima della sentenza, l’imputato ha reso delle dichiarazioni spontanee dicendosi “profondamente addolorato e pentito” per ciò che ha fatto alla madre. “Io, quello che ho fatto, non lo volevo fare – ha aggiunto – A un certo punto non ho capito più niente, ma non sono un assassino, non sono un uomo violento”.

La difesa, come riporta la Gazzetta, si è concentrata sulle lacune del sistema sanitario: la madre di Fogliani aveva presentato denuncia dopo l’ennesima denuncia del figlio, considerato dai suoi difensori “soggetto malato con gravi patologie psichiatriche”.

Dal canto suo l’accusa si è concentrata invece sul sistema sanitario, difendendo sia l’operato dei medici sia quello delle forze dell’ordine, e ancora una volta che “il motivo prevalente dell’omicidio è stato economico”.