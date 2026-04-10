L'azzurro ha già battuto il tedesco nel penultimo atto a Indian Wells e Miami, dove poi ha sempre vinto il torneo: il match sarà il secondo di giornata sul centrale

Ancora Zverev, ancora in una semifinale, ancora in un Masters 1000. Jannik Sinner è pronto a giocare la terza semifinale nell’ultimo mese nei Masters 1000 e dopo Miami e Indian Wells, anche a Montecarlo affronterà Alexander Zverev nel penultimo atto della competizione. L’altoatesino ha battuto agevolmente Felix Auger–Aliassime ai quarti di finale e affronta adesso il tedesco, che precedentemente aveva battuto Fonseca in tre set. Nelle ultime due semifinali sul cemento americano ha sempre vinto Sinner e sempre senza perdere set. Più combattuta a Miami, meno a Indian Wells. La terra è però “un altro sport” e quindi ci si aspetta una partita più combattuta, nonostante la terra non sia la superficie preferita di entrambi.

Dopo il “calo energetico” nella sfida contro Machac, c’era incertezza sulle condizioni dell’altoatesino, che però contro Felix Auger-Aliassime si è mostrato al top, sia fisicamente che mentalmente, viste le diverse soluzioni provate. Sinner è in fiducia e si vede: tra serve and volley e palle corte, il numero due al mondo ha sperimentato in alcuni tratti della sfida contro il canadese, con buoni risultati nella maggior parte dei casi. Ora Zverev: “Mi aspetto un match durissimo, in cui lui servirà molto bene”, ha dichiarato Sinner in conferenza stampa.

I precedenti tra Sinner e Zverev

Quella di Montecarlo tra Jannik Sinner e Alexander Zverev sarà la tredicesima sfida complessiva tra i due. Al momento nei precedenti è in vantaggio Sinner per 8-4, ma nei primi cinque incontri il tedesco aveva vinto quattro volte: da lì ben sette vittorie consecutive per l’altoatesino. I due si affrontano per la sesta volta in un Masters 1000: ha sempre vinto Sinner, tranne in un’occasione. Nel 2022 infatti, proprio a Montecarlo (unico scontro sulla terra monegasca), vinse Zverev. Per la terza volta in un mese l’altoatesino deve battere il tedesco per qualificarsi in finale di un Masters 1000.

Montecarlo 2026, quando gioca Sinner contro Zverev

Jannik Sinner scende in campo sabato 11 aprile contro Alexander Zverev sul Centrale di Montecarlo per la semifinale del torneo. Il match è il secondo in programma sul Court Rainier III, dopo la sfida di doppio tra Andreozzi/Guinard e Arevalo/Pavic, prevista alle 11. La sfida tra l’azzurro e il tedesco inizierà alle 13:30, prima dell’altra semifinale, quella di Carlos Alcaraz.

Montecarlo 2026, dove vedere Sinner-Zverev in tv e streaming

La partita tra Jannik Sinner e Alexander Zverev, valida per la semifinale del Masters 1000 di Montecarlo 2026, è visibile in diretta tv sui canali Sky Sport (Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis) e in streaming sulle piattaforme Sky Go e Now. Non è prevista la trasmissione in chiaro.