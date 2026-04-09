“Ho avuto un calo energetico, sono stanco e ho fatto fatica”: le parole di Sinner

L'altoatesino aveva dominato il primo set, ma quando tutto lasciava pensare a un altro match semplice, ha avuto un momento di debolezza e ha perso il secondo. Poi si è ripreso nel terzo

“Posso essere contento, ero stanco e ho fatto fatica. Ora cercherò di recuperare per domani”. Sospiro di sollievo per Jannik Sinner dopo la vittoria contro Tomas Machac agli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo, con non pochi problemi. Sinner ha infatti dominato il primo set (6-1), ma ha poi perso un set nei Masters 1000 dopo 37 vinti consecutivamente e lo ha fatto anche a causa di un problema alla schiena e qualche momento di debolezza accusato nel secondo set. L’azzurro infatti dal 2-2 nel secondo ha iniziato ad accusare un calo di energie e ha subito un parziale di tre game a zero, con Machac che è andato sul 5-2 con doppio break. Nonostante ciò, il numero due al mondo non ha mollato, ha preso una pastiglia, ha recuperato il doppio break di svantaggio e ha portato il set al tie break, poi perso.

“La cosa importante oggi era vincere, tutto può cambiare domani quando magari giocherò ancora un grande tennis. La considero una giornata positiva. Prima del match mi sentivo bene, poi ho fatto un po’ fatica a trovare la giusta energia. Può succedere, ho cercato di portarla a casa”, ha spiegato Sinner nella classica intervista in mezzo al campo dopo la vittoria. Nel terzo set l’azzurro ha ritrovato continuità con il servizio, ma nel quinto gioco – sul 3-2 e break Sinner – entrambi hanno chiesto l’intervento del fisioterapista. Machac per un massaggio al braccio sinistro, Sinner ancora per debolezza, chiedendo un’altra pastiglia: “Oggi ho trovato le soluzioni per vincere. Domani sarà un’altra bella partita, Auger gioca bene. È stata una partita difficile, ho avuto un calo nel 2° set e l’importante era vincere. Vediamo di recuperare, quello è l’importante”, ha concluso l’altoatesino, che a differenza delle altre volte non ha sicuramente offerto una prova brillantissima.

Solo il 57% di prime palle in campo (con il 72% di punti vinti con la prima), addirittura il 46% nel secondo complicato set. Per Sinner anche 30 errori non forzati. Insomma, non sicuramente la versione migliore dell’altoatesino, che ora deve recuperare energie fisiche e mentali per arrivare al top contro Felix Auger–Aliassime, che ha approfittato del ritiro di Casper Ruud nel secondo set per qualificarsi ai quarti di finale del torneo monegasco.