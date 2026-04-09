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Ultimo aggiornamento: 15:34

Aleix Espargaró pubblica le foto dal letto d’ospedale: “Incidente molto pesante, ho quattro vertebre rotte”

di Redazione Sport
Brutta caduta per il pilota spagnolo, oggi collaudatore Honda, durante alcuni test: "Per fortuna hanno escluso danni al midollo spinale"
Aleix Espargaró pubblica le foto dal letto d’ospedale: “Incidente molto pesante, ho quattro vertebre rotte”
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Brutto incidente per Aleix Espargaró durante i test Honda previsti a Sepang, in Malesia. Il pilota spagnolo – oggi collaudatore Honda dopo il ritiro da pilota – è rimasto coinvolto in una caduta molto violenta, come raccontato dallo stesso pilota sul suo profilo Instagram. L’impatto gli ha causato diverse contusioni e la frattura di quattro vertebre, ma per fortuna gli esami hanno escluso danni al midollo spinale. Espargaro è stato subito ricoverato e per diversi giorni è rimasto al CU Aurelius Hospital, dove ha ricevuto i primi trattamenti medici e adesso tornerà in Spagna per fare altre valutazioni mediche: rimane adesso da capire se sarà necessario un intervento chirurgico nella clinica Quirón Dexeus.

A rassicurare tutti sulle proprie condizioni è stato proprio lo stesso pilota spagnolo, che ha scritto: “Martedì, durante il test qui a Sepang, ho avuto un incidente molto pesante. Di conseguenza, ho subito diverse contusioni e quattro vertebre rotte, anche se con un margine molto ridotto, e fortunatamente non hanno colpito il midollo spinale. Dopo qualche giorno al CU Aurelius Hospital, dove sono stato trattato incredibilmente bene, ora posso tornare a casa con Laura, venuta in mio soccorso dall’altra parte del mondo (ancora una volta, e ho perso il conto… ) e lì valuteremo se è necessario un intervento chirurgico al Quirón Dexeus. Grazie a tutto il mio team Honda per essersi preso cura di me in questi ultimi giorni. Scusate per lo spavento, tornerò!”.

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