Atp Montecarlo, tra Sinner e la semifinale c’è Auger-Aliassime (che l’ha già battuto) | Orario e dove vederla in tv e streaming

A fatica, ma Jannik Sinner è riuscito a qualificarsi per i quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo, dove in palio c’è anche la testa del ranking Atp. L’altoatesino ha sconfitto Tomas Machac agli ottavi, ma ha mostrato qualche problema a livello di tenuta fisica nel secondo set e poi a metà del terzo, quando ha chiesto l’intervento del fisioterapista per prendere una seconda pastiglia. Ma quella degli ottavi è una parentesi ormai archiviata, perché è già tempo di quarti di finale: di fronte c’è Felix Auger–Aliassime, che ha “approfittato” del ritiro di Ruud per avanzare al turno successivo. Il canadese è un avversario che sta facendo vedere buone cose e non sarà quindi facile avere la meglio per l’altoatesino, che per continuare a sperare nel primo posto del ranking deve vincere e giocarsi poi la semifinale.

I precedenti tra Sinner e Auger-Aliassime

Quella di Miami tra Jannik Sinner e Felix Auger-Aliassime sarà la settima sfida complessiva tra i due. Al momento nei precedenti è in vantaggio Sinner per 4-2, ma nei primi due incontri a vincere era stato proprio Felix Auger-Aliassime: prima a Madrid e poi a Cincinnati, entrambi nel 2022. Sinner ha però ribaltato il conto nel 2025: i due si sono incontrati per quattro volte e per quattro volte a vincere era stato proprio l’altoatesino. Il primo successo è arrivato ai quarti di finale di Cincinnati, poi in semifinale agli Us Open e in finale a Parigi, prima del successo alle Atp Finals, nel Round Robin.

Montecarlo 2026, quando gioca Sinner contro Auger-Aliassime

Jannik Sinner scende in campo nella mattina italiana del 10 aprile, contro Felix Auger-Aliassime sul Centrale di Montecarlo per i quarti di finale del torneo. Il match è il secondo in programma sul Court Rainier III, dopo la sfida tra Alexander Zverev e Joao Fonseca, prevista alle 11. La sfida tra l’azzurro e il canadese inizierà intorno alle 13.

Montecarlo 2026, dove vedere Sinner-Auger Aliassime in tv e streaming

La partita tra Sinner e Auger-Aliassime, valida per i quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo 2026, è visibile in diretta tv sui canali Sky Sport (Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis) e in streaming sulle piattaforme Sky Go e Now. Non è prevista la trasmissione in chiaro.