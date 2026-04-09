L'azzurro può tornare in vetta al ranking: nel Principato è padrone del proprio destino. Lo spagnolo però ha ritrovato l'amata terra rossa

Per la prima volta nel Principato, per il primo titolo di rilievo sulla terra rossa ma soprattutto per il ritorno al numero uno del mondo. Il Masters 1000 di Montecarlo non ha dato solo inizio alla stagione sul mattone, ma anche al duello tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz per la vetta del ranking mondiale. La distanza virtuale tra i due a inizio torneo era di soli 190 punti, l’azzurro non ha punti da difendere, mentre lo spagnolo deve fare i conti con una cambiale da mille punti che pesa. Tradotto: Sinner è padrone del proprio destino. L’altoatesino è sicuro di tornare al numero uno mondiale alzando il trofeo – indipendentemente da quello che farà Alcaraz – toccando quota 13.400 punti. Lo spagnolo potrebbe, in questo caso, raggiungere al massimo i 13.240 punti (ipotizzando una sua sconfitta nell’ultimo atto).

Qualora invece non dovesse arrivare il titolo Sinner avrebbe bisogno di una combinazione favorevole per riprendersi lo scettro. Con una sconfitta in finale, Alcaraz non dovrà raggiungere la semifinale di Montecarlo. Sinner insomma deve conquistare almeno la finale per iniziare a pensare al primato già dal Principato, e quindi dopo aver battuto con qualche difficoltà Tomas Machac agli ottavi di finale, ora dovrà battere Felix Auger–Aliassime ai quarti e poi pensare anche alla semifinale. Un percorso insidioso sì, ma abbordabile per la versione dell’azzurro scesa in campo nell’ultimo mese. Meno per quello visto contro Machac, ma è fisiologico. Per non fare calcoli invece, come detto, l’altoatesino ha bisogno di vincere.

Curiosità da sottolineare, che non capita spesso di trattare. A Montecarlo, alla vigilia, si era aperta anche la possibilità di un doppio numero uno, l’azzurro e lo spagnolo appaiati a pari punti. Secondo il regolamento dell’Atp in quel caso la parità sarebbe stata risolta “assegnando la posizione più elevata al giocatore con il maggior numero di punti conquistati negli Slam, nei Masters 1000 Mandatory (come Indian Wells ma non Montecarlo ndr) e nelle Atp Finals”. Uno scenario comunque sfumato con le vittorie dei due rivali all’esordio nel torneo monegasco.

Jannik Sinner torna numero 1 del mondo a Montecarlo se…

– vince il titolo, indipendentemente dal risultato di Alcaraz

– raggiunge la finale e Alcaraz arriva al massimo in semifinale