Montecarlo, Sinner e Bergs si ritirano dal torneo di doppio: i motivi della decisione

Jannik Sinner e Zizou Bergs non giocheranno il loro secondo turno di doppio a Montecarlo, nel Masters 1000 nel Principato. Ad annunciarlo è stato il padre di Bergs su X: “Ora è ufficiale, Jannik si ritira dal doppio. Non ci sarà il loro secondo turno. Comprensibile, visto che può diventare numero uno del mondo in questo torneo. Nonostante questo, per Zizou è stata una grande esperienza che non sarà mai dimenticata”, ha scritto il padre di Bergs.

Sinner aveva deciso di giocare il torneo di doppio per disputare più partite possibili sulla superficie e prendere confidenza con la terra di Montecarlo. Aveva scelto Bergs visto che i due si trovano bene insieme e spesso il belga fa da sparring partner a Sinner. Alla base della decisione di ritirarsi dal torneo c’è il fatto che entrambi stanno andando avanti nel torneo. La rinuncia infatti è arrivata dopo la vittoria (contro pronostico) di Bergs contro Rublev al secondo turno del torneo. Sia Sinner che Bergs quindi stanno entrando adesso nella fase decisiva del torneo e andare avanti in singolare è al momento la priorità per entrambi. All’esordio avevano battuto Casper Ruud e Tomas Machac e domani avrebbero dovuto sfidare la coppia composta da Guido Andreozzi e Manuel Guinard.