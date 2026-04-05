Essendo residente in Francia e non espatriato, l'ex Arsenal si trova ad affrontare una revisione fiscale di 5,51 milioni di euro

Ben 212 ordini di pasti effettuati nel 2022 sull’app di consegna a domicilio Deliveroo per un indirizzo a Parigi, ma risulta ufficialmente residente fiscale a Dubai. Samir Nasri rischia una multa salatissima a causa dei suoi ordini su Deliveroo. Secondo un’inchiesta del quotidiano Les Échos, l’ex calciatore di Arsenal e City tra le tante, ufficialmente residente fiscale a Dubai, è finito nel mirino delle autorità fiscali francesi: il sospetto è che l’ex calciatore in realtà viva a Parigi, nonostante formalmente non risulti residente fiscale lì.

Esaminando con estrema attenzione la cronistoria della sua vita, grazie anche ai registri delle compagnie aeree, le autorità fiscali hanno stabilito che il commentatore di Canal+ ha trascorso gran parte del suo tempo negli ultimi anni nella capitale francese anziché negli Emirati Arabi Uniti. Un altro dettaglio importante che ha contribuito a mettere nei guai Nasri è stato quello relativo appunto ai 212 ordini di pasti effettuati nel 2022 sull’app di consegna a domicilio Deliveroo a Parigi.

Essendo residente in Francia e non espatriato, Nasri si trova ad affrontare una revisione fiscale di 5,51 milioni di euro, di cui 5,25 milioni di euro di imposte sul reddito arretrate per il periodo 2020-2022 e 82.000 euro di imposte patrimoniali arretrate sugli immobili per gli anni dal 2019 al 2025, secondo quanto riportato da Les Échos.