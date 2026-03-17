Il mondo FQ

Giustizia

Ultimo aggiornamento: 19:56

Il volantino del No da scaricare, stampare e condividere. Ecco la guida del Fatto in 15 punti per il Referendum sulla Giustizia

di F. Q.
Tutti i motivi per votare no il 22 e 23 marzo, spiegati da Marco Travaglio. E per tutta la Settimana del No abbonati a Il Fatto Quotidiano in digitale ad un prezzo speciale
Il volantino del No da scaricare, stampare e condividere. Ecco la guida del Fatto in 15 punti per il Referendum sulla Giustizia
Icona dei commenti Commenti

Per tutta la SETTIMANA DEL NO ABBONATI a Il Fatto Quotidiano in digitale ad un prezzo speciale. Scopri qui l’offerta

Preferirei di NO

A cura di Paolo Frosina
Ogni martedì, fino al referendum, la newsletter del Fatto racconta le ragioni del NO.
Iscriviti alla newsletter
Preferirei di NO

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione