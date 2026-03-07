Ancora Laura Pirovano, ancora per un solo centesimo. Nel giro di due giorni il grande credito che l’atleta azzurra vantava con la sorte è tornato utile. In un colpo solo la trentina ha sfatato il tabù del podio e si è imposta per la prima volta in carriera, a 28 anni compiuti, nella discesa libera di ieri, in Val di Fassa, per un centesimo di vantaggio sulla tedesca Emma Aicher. Oggi il bis, per la stessa incollatura nei confronti dell’austriaca Cornelia Huetter. Il tutto dopo una sfilza di quarti posti e piazzamenti nelle prime dieci posizioni (29, in tutto).

La svolta è arrivata proprio a inizio anno, quando Pirovano, nel super-g di Crans-Montana, era in vantaggio con margine sulle concorrenti, ma un errore nel finale del tracciato le ha portato via quello che sarebbe stato il primo trionfo in Coppa del mondo. La trentina delle Fiamme gialle ha saputo reagire alla grande, salendo sul gradino più alto del podio in due giorni consecutivi sulla nota pista VolatA. Terza, oggi, la svizzera Corinne Suter. Per quanto riguarda le altre italiane: nona Nicol Delago a 1.03 dalla compagna di squadra, undicesima Sofia Goggia a 1.05. Dopo l’affermazione di oggi, Pirovano è in testa nella classifica di discesa libera – quando manca una sola gara – con 28 punti di vantaggio su Aicher.