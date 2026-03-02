Morto Daniele Pairotto: il 24enne colpito da un malore mentre stava giocando a calcio

Daniele Pairotto è morto a 24 anni, colpito da un malore mentre stava giocando a pallone. La tragedia è avvenuta domenica in un campo di calcio a Crova, in provincia di Vercelli: il giovane si è accasciato al suolo dopo aver raggiunto gli spogliatoi durante l’intervallo della partita tra il Crova e il Livorno Ferraris, sfida valevole per il campionato di calcio amatoriale Csi. Trasportato in elicottero all’ospedale Maggiore di Novara, era stato ricoverato in terapia intensiva. Oggi alle ore 13.35 l’annuncio del decesso: gli accertamenti strumentali nelle ore successive non avevano evidenziato segnali di attività cerebrale.

Pairotto è crollato a terra mentre era circondato da compagni e avversari. I presenti sul luogo, seguendo le indicazioni fornite telefonicamente dalla Centrale Operativa del 118, hanno iniziato le manovre di massaggio cardiaco in attesa dell’arrivo dell’equipe sanitaria. Sul posto è poi intervenuta un’ambulanza con il medico a bordo, che ha proseguito con le manovre avanzate di rianimazione fino all’arrivo dell’elisoccorso. Quando è arrivato a Novare le sue condizioni sono apparse subito gravissime.