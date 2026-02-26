“Ho lasciato io Kimi Antonelli. Sono sempre stata onesta con voi e non voglio nascondere nulla”: lo sfogo di Eliska Babickova

Tra test con la nuova Mercedes, ultimi accorgimenti e la stagione che sta per cominciare, per Kimi Antonelli è un periodo abbastanza impegnativo. A ciò si aggiunge anche uno stravolgimento nella sua sfera privata: la fine della relazione con Eliska Babickova, 20enne ceca ed ex kartista di talento, oggi influencer. E ad annunciarlo pubblicamente sui social è stata proprio Babickova, ufficializzando una voce che era già nell’aria.

“Innanzitutto voglio dire che sto parlando di questo perché sono sempre stata onesta con voi su questa piattaforma e sento di non nascondere nulla. Inoltre è un argomento piuttosto recente, perché per tutto febbraio io e Kimi stavamo cercando di capire le cose, non eravamo molto sicuri sul punto dove eravamo nella nostra relazione, ecco perché non ne ho parlato prima“, ha precisato Eliska Babickova.

La 20enne, ex pilota di kart di alto livello e vincitrice del campionato italiano classe OK nel 2023, è intervenuta per mettere a tacere le tante voci degli ultimi giorni: “Quindi è per questo che ne sto parlando ora, anche se le voci circolano da un po’ di tempo. Inoltre, ho visto così tante speculazioni, false narrazioni, notizie e quant’altro, e questo non è giusto e voglio chiarire le cose, così tutti lo sapranno e non ce ne sarà bisogno di altre. Penso che sia davvero ora che tutto questo finisca“, ha proseguito.

Nessun tradimento e nessuna interferenza esterna. Eliska Babickova ha tenuto a precisare i motivi della rottura con il pilota Mercedes. “Sono stata io a mettere fine alla relazione, perché sentivo che non eravamo più allineati nelle nostre vite personali e in ciò che volevamo per il nostro futuro. Inoltre, i nostri valori verso la fine della relazione erano molto diversi. Questo è fondamentalmente tutto, ecco perché la relazione è finita. Non c’è stato nessun dramma, niente del genere, nessun altro uomo, nessun’altra donna è stata coinvolta, non c’è stato nessun tradimento. E penso che sia del tutto sbagliato da parte di chiunque presumere questo, perché non rappresenta me e Kimi come persone”.

La ragazza ha voluto ribadire che non ci sono “terze persone” coinvolte in questa decisione. “È anche molto fuorviante per quello che era la nostra relazione, non è mai stata così. E anche se abbiamo avuto problemi verso la fine, le altre persone non sono mai state il problema, questo travisa tutto ciò che era la nostra relazione e non mi piace“.