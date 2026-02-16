I due si sono lasciati nel 2023 ma sono rimasti coppia nel pattinaggio di figura proprio in vista di Milano-Cortina 2026: sono ottavi dopo il corto

Si sono lasciati fuori dalla pista. Sul ghiaccio, invece, non si sono mai separati. In uno sport in cui fiducia e sintonia valgono quasi più della tecnica, Sara Conti e Nicolò Macii hanno scelto di restare coppia sul ghiaccio anche dopo il 2023, quando si sono lasciati. Macii si sposa a fine agosto e Sara è tra gli invitati, insieme al pattinatore spagnolo Tim Dieck, suo nuovo fidanzato. Ma sono rimasti insieme a livello professionale per sognare una medaglia ai Giochi olimpici di Milano–Cortina. Una l’hanno già vinta: quella di bronzo nel team event. Stasera, 16 febbraio, sarà il momento del programma libero ma le speranze di podio sono poche.

Conti e Macii sono infatti ottavi dopo il programma corto. Un’esibizione non da buttare ma con alcune imperfezioni dovute ad alcune indecisioni di Sara Conti. Un errore nel triplo salchow parallelo ha fatto ottenere loro 71,7 punti, lontano dal record stagionale di 77,22. “Siamo tutti vicini e attaccati, è stato uno short per tutti un po’ così così, eravamo molto solidi dal lanciato e c’è stato l’errore sul salchow. Ho iniziato a sbarellare in tutti gli elementi, a parte che ho perso livelli dai sollevamenti fino alla fine”, ha dichiarato la pattinatrice artistica italiana, ammettendo le proprie responsabilità.

Più diretto invece Niccolò Macii, che ha praticamente accusato l’ex di aver commesso degli errori in gara, mostrando tensione in zona mista: “Ho cercato di essere molto solido: avevo già visto Sara fare un errore nei primi tre minuti. Pensavo fosse un pochino più sul pezzo durante il programma. Bisogna accettare gli errori e andare avanti”, frasi che non avranno fatto piacere a Sara Conti.

Nel programma libero partiranno quindi da ottavi, due posizioni sopra l’altra coppia azzurra, formata da Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini, al decimo posto provvisorio dopo il loro miglior corto della stagione. Al primo posto dopo il corto i tedeschi Fabienne Hase Mf e Nikita Volodin, che hanno eseguito un programma perfetto da 80,01 punti. Intanto Macii suona la carica: “Nessuna tattica, dobbiamo godercelo perché è l’ultima volta che saremo davanti al pubblico di Milano. Sarà sold out, saranno tutti lì a sostenerci. Cercheremo di farli sognare insieme a noi“.