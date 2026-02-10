La ripresa del dialogo con Vladimir Putin sia “ben organizzata” con gli europei, ma senza “troppi interlocutori”. Parola di Emmanuel Macron, il primo leader dell’Europa occidentale a sostenere lo scorso dicembre di voler riavviare scambi diretti con il presidente russo, con il quale erano stati interrotti i rapporti a causa della guerra in Ucraina. In un’intervista pubblicata da 7 quotidiani europei il capo dell’Eliseo ha aggiunto che i primi contatti “tecnici” hanno confermato soprattutto che, per il momento, “la Russia non vuole la pace”.

A dicembre Macron aveva spiegato di aver inviato a Mosca a inizio febbraio il suo consigliere diplomatico per preparare futuri contatti di alto livello tra Parigi e Mosca. La scorsa settimana l’agenzia Reuters aveva riferito, non smentita, che l’inviato è il suo consigliere Emmanuel Bonne. “Cosa ho ottenuto? – si chiede Macron – la conferma che la Russia non vuole la pace adesso. Ma, soprattutto, abbiamo ricostruito questi canali di discussione ad un livello tecnico”. “Il mio auspicio è di condividerli con i partner europei e di avere un approccio europeo ben organizzato”, ha aggiunto. Anche se – ha precisato poi – il dialogo con Putin deve svolgersi senza “troppi interlocutori, con un mandato preciso, una rappresentanza semplice”. Il capo dell’Eliseo ha quindi nuovamente insistito per non “delegare” tale dialogo agli Stati Uniti: “La nostra geografia non cambierà, che piaccia o no la Russia sarà sempre al suo posto anche domani. E si trova alle nostre porte”.

Dmitry Peskov, ha confermato l’avvio di una interlocuzione tra Mosca e Parigi. “In effetti, i contatti ci sono stati, possiamo confermarlo, e ciò, se desiderato e necessario, aiuterà a stabilire rapidamente un dialogo al massimo livello“, ha detto il portavoce del Cremlino, citato dall’agenzia Ria Novosti. “Finora non abbiamo ricevuto alcuna indicazione che tale desiderio esista. Tuttavia, abbiamo preso atto della dichiarazione di Macron sulla necessità di stabilire relazioni con la Russia. Apprezziamo tali dichiarazioni”, ha precisato Peskov, aggiungendo che Parigi è l’unica capitale europea ad avere mostrato intenzione di riprendere il dialogo con Mosca: “Per quanto riguarda le altre capitali europee – ha detto Peskov -, finora non ci sono state iniziative di questo tipo”.