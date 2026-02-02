Il pilota e il team hanno annunciato il rinnovo con una gag singolare, in pieno stile nuziale: lo scorso anno a Valencia il pilota italiano "chiese la mano" alla nuova livrea con un anello

“Lei, signor Marco Bezzecchi, intende prendere in moglie la qui presente RS-GP Albarosa?”. No, non stiamo inventando nulla: il rinnovo di Marco Bezzecchi con l’Aprilia è andato esattamente così. Perché la permanenza in Aprilia del pilota italiano era praticamente scontata, l’annuncio lo è stato meno. Anzi, è stato un annuncio che definire singolare è poco. Dopo la gag realizzata dallo stesso Bezzecchi nell’ultima vittoria dello scorso anno a Valencia, quando ‘chiese in sposa’ la sua RS-GP (presentata qualche settimana fa) con tanto di anello, ecco che Albarosa – così il pilota ha ribattezzato la sua moto – e Bezzecchi hanno celebrato davvero il matrimonio a Sepang, in Malesia.

Bezzecchi rimarrà in Aprilia fino al 2027, ma a prendersi la scena è stato senza dubbio il video pubblicato sulla pagina ufficiale dell’Aprilia nella mattinata del 2 febbraio. Una gag curata nei minimi dettagli: Bezzecchi con una tuta–smoking invidiabile, la nuova moto bianca per l’occasione, con il velo e un “abito da sposa”, gli invitati in lacrime a seguire la celebrazione, una violinista a riprodurre le tipiche colonne sonore del matrimonio, tra cui la marcia nuziale. Il riso all’uscita degli sposi sulla passerella, lo scambio di anelli, il bacio dopo il matrimonio, il sì a voce di Bezzecchi e il sì con un rombo di motore dell’Aprilia. Tutto come da copione, ina una cornice suggestiva e iconica: il paddock di Sepang. Con un officiante d’eccezione: l’amministratore delegato di Aprilia, Massimo Rivola, con la fascia tricolore.

Le parole di Bezzecchi e Rivola

“Sono molto contento di aver rinnovato per altri due anni. Fin dal primo giorno in cui ho firmato avevo in mente l’obiettivo di costruire un progetto a lungo termine”, ha dichiarato Marco Bezzecchi dopo l’ufficialità del rinnovo, tornando “serio” post matrimonio. “Sono felice di aver trovato il supporto di tutto il team e di tutta la fabbrica a Noale. Spero di riuscire a regalare loro tante gioie, così come loro faranno sicuramente con me”.