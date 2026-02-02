Il mondo FQ

F1 & MotoGp

Ultimo aggiornamento: 17:06

Bezzecchi si sposa a sorpresa in Malesia: all’altare arriva Albarosa, la nuova Aprilia tutta in bianco – Foto

di Redazione Sport
Il pilota e il team hanno annunciato il rinnovo con una gag singolare, in pieno stile nuziale: lo scorso anno a Valencia il pilota italiano "chiese la mano" alla nuova livrea con un anello
Bezzecchi si sposa a sorpresa in Malesia: all’altare arriva Albarosa, la nuova Aprilia tutta in bianco – Foto
Icona dei commenti Commenti

“Lei, signor Marco Bezzecchi, intende prendere in moglie la qui presente RS-GP Albarosa?”. No, non stiamo inventando nulla: il rinnovo di Marco Bezzecchi con l’Aprilia è andato esattamente così. Perché la permanenza in Aprilia del pilota italiano era praticamente scontata, l’annuncio lo è stato meno. Anzi, è stato un annuncio che definire singolare è poco. Dopo la gag realizzata dallo stesso Bezzecchi nell’ultima vittoria dello scorso anno a Valencia, quando ‘chiese in sposa’ la sua RS-GP (presentata qualche settimana fa) con tanto di anello, ecco che Albarosa – così il pilota ha ribattezzato la sua moto – e Bezzecchi hanno celebrato davvero il matrimonio a Sepang, in Malesia.

1 / 19

Credit photo: Instagram @marcobez72

2 / 19

Credit photo: Instagram @marcobez72

3 / 19

Credit photo: Instagram @marcobez72

4 / 19

Credit photo: Instagram @marcobez72

5 / 19

SnapInsta.Credit photo: Instagram @marcobez72

6 / 19

Credit photo: Instagram @marcobez72

7 / 19

Credit photo: Instagram @marcobez72

8 / 19

Credit photo: Instagram @marcobez72

9 / 19

Credit photo: Instagram @marcobez72

10 / 19

Credit photo: Instagram @marcobez72

11 / 19

Credit photo: Instagram @marcobez72

12 / 19

Credit photo: Instagram @marcobez72

13 / 19

Credit photo: Instagram @marcobez72

14 / 19

Credit photo: Instagram @marcobez72

15 / 19

Credit photo: Instagram @marcobez72

16 / 19

Credit photo: Instagram @marcobez72

17 / 19

Credit photo: Instagram @marcobez72

18 / 19

Credit photo: Instagram @marcobez72

19 / 19

Credit photo: Instagram @marcobez72

Bezzecchi rimarrà in Aprilia fino al 2027, ma a prendersi la scena è stato senza dubbio il video pubblicato sulla pagina ufficiale dell’Aprilia nella mattinata del 2 febbraio. Una gag curata nei minimi dettagli: Bezzecchi con una tutasmoking invidiabile, la nuova moto bianca per l’occasione, con il velo e un “abito da sposa”, gli invitati in lacrime a seguire la celebrazione, una violinista a riprodurre le tipiche colonne sonore del matrimonio, tra cui la marcia nuziale. Il riso all’uscita degli sposi sulla passerella, lo scambio di anelli, il bacio dopo il matrimonio, il sì a voce di Bezzecchi e il sì con un rombo di motore dell’Aprilia. Tutto come da copione, ina una cornice suggestiva e iconica: il paddock di Sepang. Con un officiante d’eccezione: l’amministratore delegato di Aprilia, Massimo Rivola, con la fascia tricolore.

Le parole di Bezzecchi e Rivola

“Sono molto contento di aver rinnovato per altri due anni. Fin dal primo giorno in cui ho firmato avevo in mente l’obiettivo di costruire un progetto a lungo termine”, ha dichiarato Marco Bezzecchi dopo l’ufficialità del rinnovo, tornando “serio” post matrimonio. “Sono felice di aver trovato il supporto di tutto il team e di tutta la fabbrica a Noale. Spero di riuscire a regalare loro tante gioie, così come loro faranno sicuramente con me”.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione

1 / 19

Credit photo: Instagram @marcobez72

2 / 19

Credit photo: Instagram @marcobez72

3 / 19

Credit photo: Instagram @marcobez72

4 / 19

Credit photo: Instagram @marcobez72

5 / 19

SnapInsta.Credit photo: Instagram @marcobez72

6 / 19

Credit photo: Instagram @marcobez72

7 / 19

Credit photo: Instagram @marcobez72

8 / 19

Credit photo: Instagram @marcobez72

9 / 19

Credit photo: Instagram @marcobez72

10 / 19

Credit photo: Instagram @marcobez72

11 / 19

Credit photo: Instagram @marcobez72

12 / 19

Credit photo: Instagram @marcobez72

13 / 19

Credit photo: Instagram @marcobez72

14 / 19

Credit photo: Instagram @marcobez72

15 / 19

Credit photo: Instagram @marcobez72

16 / 19

Credit photo: Instagram @marcobez72

17 / 19

Credit photo: Instagram @marcobez72

18 / 19

Credit photo: Instagram @marcobez72

19 / 19

Credit photo: Instagram @marcobez72

1 / 19

Credit photo: Instagram @marcobez72

2 / 19

Credit photo: Instagram @marcobez72

3 / 19

Credit photo: Instagram @marcobez72

4 / 19

Credit photo: Instagram @marcobez72

5 / 19

SnapInsta.Credit photo: Instagram @marcobez72

6 / 19

Credit photo: Instagram @marcobez72

7 / 19

Credit photo: Instagram @marcobez72

8 / 19

Credit photo: Instagram @marcobez72

9 / 19

Credit photo: Instagram @marcobez72

10 / 19

Credit photo: Instagram @marcobez72

11 / 19

Credit photo: Instagram @marcobez72

12 / 19

Credit photo: Instagram @marcobez72

13 / 19

Credit photo: Instagram @marcobez72

14 / 19

Credit photo: Instagram @marcobez72

15 / 19

Credit photo: Instagram @marcobez72

16 / 19

Credit photo: Instagram @marcobez72

17 / 19

Credit photo: Instagram @marcobez72

18 / 19

Credit photo: Instagram @marcobez72

19 / 19

Credit photo: Instagram @marcobez72

1 / 19

Credit photo: Instagram @marcobez72

2 / 19

Credit photo: Instagram @marcobez72

3 / 19

Credit photo: Instagram @marcobez72

4 / 19

Credit photo: Instagram @marcobez72

5 / 19

SnapInsta.Credit photo: Instagram @marcobez72

6 / 19

Credit photo: Instagram @marcobez72

7 / 19

Credit photo: Instagram @marcobez72

8 / 19

Credit photo: Instagram @marcobez72

9 / 19

Credit photo: Instagram @marcobez72

10 / 19

Credit photo: Instagram @marcobez72

11 / 19

Credit photo: Instagram @marcobez72

12 / 19

Credit photo: Instagram @marcobez72

13 / 19

Credit photo: Instagram @marcobez72

14 / 19

Credit photo: Instagram @marcobez72

15 / 19

Credit photo: Instagram @marcobez72

16 / 19

Credit photo: Instagram @marcobez72

17 / 19

Credit photo: Instagram @marcobez72

18 / 19

Credit photo: Instagram @marcobez72

19 / 19

Credit photo: Instagram @marcobez72