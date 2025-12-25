Il penultimo weekend di dicembre ha visto l’Italia ancora protagonista negli sport invernali. Nonostante le poche gare in programma gli azzurri hanno conquistato quattro vittorie, tra cui la prima nello sci alpino, e 13 podi. Il tutto alla vigilia della cerimonia di consegna della bandiera agli alfieri olimpici da parte del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che lunedì 22 ha fatto gli auguri agli azzurri in vista di Milano Cortina 2026.

Biathlon

L’inverno da sogno del biathlon italiano a Le Grand Bornard ha regalato la quarta vittoria in tre tappe, oltre a due podi, per un totale di nove da inizio stagione. Nella mass start Tommaso Giacomel si è imposto per la terza volta in carriera. Dopo l’errore iniziale, l’azzurro ha rimontato tutti gli avversari, per poi seminarli nel quarto giro e chiudere i giochi nel poligono finale. “È qualcosa di incredibile, vincere qui credo fosse il mio sogno più grande nel biathlon – spiega Giacomel – È stata la prima volta che arrivo al traguardo con la bandiera e spero non sia l’ultima. Mi sono sentito incredibilmente forte e felice di come ho gestito gara, energia e tiro”.

Esce con il sorriso dalla tappa francese anche Dorothea Wierer, terza sia nella sprint che nell’inseguimento. “Non mi aspettavo di iniziare così la stagione – dichiara l’altoatesina – Sono molto contenta perché come dico sempre alla mia età non è così semplice, con le giovani che avanzano. Non ho pensato di poter essere portabandiera alle Olimpiadi, anche perché a livello logistico non era semplice. Preferisco concentrarmi al 100% sulle gare”.

Bene ha fatto anche Lisa Vittozzi, quarta a 3 secondi da Wierer nella sprint e sesta nell’inseguimento. “In ogni gara punto ad arrivare davanti, ma questi risultati non si buttano via – afferma Vittozzi – Nel tiro a terra sparare così veloce mi viene naturale, dovevo solo trovare il coraggio di farlo anche in gara e l’ho trovato. Così mi diverto di più”.

Snowboard

Nel gigante di Carezza l’Italia dello snowboard alpino ha calato la tripletta. Gli azzurri hanno monopolizzato il podio per la quarta volta nella storia, terza al maschile. Roland Fischnaller ha vinto su Aaron March, con terzo Mirko Felicetti. L’ultima tripletta risaliva al 15 marzo 2023, quando a Rogla (Slovenia), proprio Fischnaller si impose su Felicetti ed Edwin Coratti.

Due giorni dopo, nello slalom di Davos, per la prima volta in stagione non è arrivato il successo al maschile, ma gli azzurri hanno centrato due podi con Gabriel Messner, secondo, e March, terzo. Al femminile Elisa Caffont si è imposta per la prima volta, domando in finale la ceca Zuzana Maderova, con Lucia Dalmasso sesta.

Sci alpino

Nello sci alpino è arrivata la prima vittoria stagionale, grazie a Sofia Goggia, prima nel super G di Val d’Isère, con quarta Elena Curtoni. Si è confermata su alti livelli anche Laura Pirovano, ottima quinta in discesa.

In Val Gardena Dominik Paris ha chiuso terzo la prima discesa. Risultato ottenuto pure da Giovanni Franzoni, alla prima top-3 in carriera, nel super G e da Florian Schieder nella seconda discesa. Gli azzurri, con il contributo di Christof Innerhofer e Mattia Casse, hanno collezionato ben nove top-10 in tre gare e il 10° posto di Alex Vinatzer nello slalom dell’Alta Badia.

Skeleton

Sul budello lettone di Sigulda è arrivato il primo squillo stagionale di Amedeo Bagnis nello skeleton. Il piemontese dopo aver chiuso sesto la prima competizione, ha sfiorato il podio in gara-2 grazie a una rimonta dal 14° posto nella seconda manche, chiudendo quarto a soli 29 centesimi dal terzo. Al femminile, Alessandra Fumagalli sul tracciato olimpico di Cortina è arrivata nona.

Slittino

Dopo i fasti di Park City, lo slittino azzurro a Lake Placid (Usa) non è salito sul podio. In compenso, sono arrivate quattro top-10. I migliori sono stati Ivan Nagler e Fabian Malleier, quinti nel doppio maschile. Seste, invece, Andrea Vötter e Marion Oberhofer in quello femminile, settimo Dominik Fischnaller nel singolo uomini e decima Verena Hofer tra le donne.

Bob

Nel bob, di scena a Sigulda, Giada Andreutti ed Alessia Gatti sono giunte quarte in gara-2, con settime Simona De Silvestro e Anna Costella. Nel 2 maschile Patrick Baumgartner e Robert Mircea hanno archiviato un quinto e un ottavo posto.