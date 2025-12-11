Forza Italia, Tajani replica a Pier Silvio Berlusconi: “Il rinnovamento è in corso, siamo un partito con le porte aperte”

Le parole di Pier Silvio Berlusconi sono “sollecitazioni positive“. Mentre si trova a Mumbai per il Forum imprenditoriale Italia-India, Antonio Tajani cerca di spegnere le agitazioni interne a Forza Italia dopo i concetti pronunciati dal secondogenito di Silvio Berlusconi in occasione degli auguri di Natale negli studi di Mediaset. “Tutti i consigli sono preziosi, utili e li ascolto, sono in perfetta sintonia sulla necessità del rinnovamento e di guardare al futuro”, afferma il ministro degli Esteri e leader degli azzurri. Secondo Adnkronos, agenzia di stampa notoriamente vicina al mondo del centrodestra, il partito è in fibrillazione: per molti, infatti, le parole dell’ad di Mfe, che avrebbe informato della sua uscita la sorella Marina Berlusconi, risuonano come l’ennesimo monito-avviso al segretario nazionale.

Pier Silvio Berlusconi infatti ha sì confermato tutta la sua stima per Antonio Tajani: “Ho gratitudine vera per Tajani e per tutta la squadra di Fi, hanno tenuto in piedi il partito dopo la scomparsa di mio padre, cosa tutt’altro che facile“. Ma ha ribadito la necessità di rinnovamento dentro Forza Italia: “Ritengo che siano inevitabilmente necessarie facce nuove, idee nuove e un programma rinnovato…”. Un “pressing” che va avanti da tempo: la famiglia Berlusconi chiede un cambio di rotta con qualche innesto esterno e un ricambio generazionale. E all’interno di Forza Italia ci sarebbero interpretazioni differenti, tra chi lo vede come un attacco all’attuale leader e chi invece lo vede solo come uno stimolo a proseguire con il rinnovamento. Raffaele Nevi, portavoce nazionale di Fi, dice sempre all’Adnkronos: “Basta strumentalizzare le parole di Pier Silvio, che fa riflessioni serie e condivisibili”.

Anche Tajani, rispondendo appunto da Mumbai, vuole mostrarsi sereno e fiducioso, ma rivendica anche il suo operato: “Io sono assolutamente a favore del rinnovamento costante di Forza Italia. Quello che stiamo facendo è far emergere anche i giovani, penso al Segretario Nazionale dei Giovani, penso ai nuovi eletti alle ultime regionali, abbiamo eletto ragazzi di 24, 25 anni. Penso ai nostri vice segretari che stanno lavorando, i congressi che abbiamo fatto e che faremo, quindi questo è un modo di allargare”. Poi il segretario nazionale di Forza Italia aggiunge: “Troveremo, senza mai offendere nessuno, una nuova classe dirigente che rappresenti il futuro, sempre di più”. E ancora: “Faremo sempre più emergere volti nuovi, un partito aperto, allargato e con una classe dirigente eletta. I congressi provinciali, comunali, ed i prossimi che faremo regionali, sono serviti ad allargare il numero delle persone che partecipano. Quindi siamo un partito con le porte aperte”, vuole ribadire Tajani.

Sullo sfondo, c’è l’appuntamento a palazzo Grazioli del prossimo 17 dicembre: Roberto Occhiuto sarà l’ospite principale del convegno dal titolo ‘In libertà‘. L’iniziativa potrebbe lanciare definitivamente il governatore della Calabria, che viene indicato sempre da Adnkronos come una delle possibili “facce nuove” evocate da Pier Silvio Berlusconi, insieme al presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio.