Germania, incidente a un oleodotto: “Fuoriusciti 200mila litri di petrolio”

La perdita è avvenuta in una stazione di pompaggio. L'infrastruttura è di proprietà della raffineria Pck, controllata tedesca del colosso russo Rosneft
Almeno duecentomila litri di petrolio sono fuoriusciti da un oleodotto in Germania, nella regione del Brandeburgo, a causa di una piccola perdita in una stazione di pompaggio vicino a Gramzow, capoluogo del circondario dell’Uckermark (terra di origine dell’ex cancelliera Angela Merkel). La stima è dei Vigili del fuoco di Schwedt (la maggiore città dell’Uckermark), presenti sul posto con un centinaio di uomini. Per rimuovere il greggio – che si sta accumulando sul terreno – vengono utilizzati speciali autospurghi: si prevede che l’operazione durerà diverse ore. “Al momento non è possibile fornire informazioni sulla causa e sull’entità esatta dei danni”, ha riferito il portavoce del ministero dell’Ambiente del Brandeburgo.

L’infrastruttura, che collega il porto baltico di Rostock a Schwedt, è di proprietà della raffineria Pck, controllata tedesca del colosso russo Rosneft, gestita sotto la supervisione del governo di Berlino a partire dal settembre 2022. La polizia tedesca non considera al momento l’incidente come frutto di un attacco esterno. Secondo quanto riferito, l’incidente si è verificato mercoledì pomeriggio, mentre erano in corso lavori di costruzione presso l’oleodotto: due operai sono stati colpiti dal potente getto di petrolio, che ha raggiunto un’altezza di 25 metri. Il greggio ha continuato a fuoriuscire per diverse ore fino a sera, seppur in quantità minori.

