Un elicottero con quattro persone a bordo è precipitato questa mattina, 4 dicembre, in Valtellina. La notizia è stata diffusa dal Corriere.it che specifica che il veivolo sorvolava la località Le Prese a Lanzada (Sondrio). L’allarme è scattato alle 8.35 quando l’elicottero è stato visto precipitare, anche se si sarebbe trattato di un “atterraggio pesante”. Sono immediatamente scattate le richieste di aiuto e soccorso. I vigili del fuoco sono stati mobilitati con più squadre. Il luogo dell’incidente è molto impervio, quasi ai confini con la Svizzera. Sul posto i carabinieri di Sondrio, insieme ai soccorsi di Areu 118 anche con l’eliambulanza e il Soccorso Alpino e speleologico. Secondo i primi riscontri i quattro occupanti a bordo sarebbero stati estratti vivi e affidati ai medici del 118.