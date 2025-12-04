Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 10:05

Elicottero con quattro persone a bordo caduto in Valtellina, passeggeri estratti vivi.

di Redazione Cronaca
Sono immediatamente scattate le richieste di aiuto e soccorso. I vigili del fuoco sono stati mobilitati con più squadre
Elicottero con quattro persone a bordo caduto in Valtellina, passeggeri estratti vivi.
Icona dei commenti Commenti

Un elicottero con quattro persone a bordo è precipitato questa mattina, 4 dicembre, in Valtellina. La notizia è stata diffusa dal Corriere.it che specifica che il veivolo sorvolava la località Le Prese a Lanzada (Sondrio). L’allarme è scattato alle 8.35 quando l’elicottero è stato visto precipitare, anche se si sarebbe trattato di un “atterraggio pesante”. Sono immediatamente scattate le richieste di aiuto e soccorso. I vigili del fuoco sono stati mobilitati con più squadre. Il luogo dell’incidente è molto impervio, quasi ai confini con la Svizzera. Sul posto i carabinieri di Sondrio, insieme ai soccorsi di Areu 118 anche con l’eliambulanza e il Soccorso Alpino e speleologico. Secondo i primi riscontri i quattro occupanti a bordo sarebbero stati estratti vivi e affidati ai medici del 118.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione