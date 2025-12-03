La genetista Denise Albani, perita nominata dalla giudice delle indagini preliminari di Pavia Daniela Garlaschelli, ha depositato, con due giorni di anticipo rispetto ala data fissata, la sua relazione nell’ambito dell’incidente probatorio sulla nuova indagine della procura di Pavia sul delitto di Garlasco. Iscritto per l’omicidio di Chiara Poggi, per cui è stato condannato in via definitiva Alberto Stasi, Andrea Sempio. Le conclusioni riguardano il Dna ritrovato sulle unghie della vittima, traccia genetica che, secondo la Procura di Pavia, può essere riconducibile a Sempio. Le parti coinvolte hanno ricevuto la comunicazione tramite una mail pec.

Secondo quanto emerso nei giorni scorsi dalle analisi della genetista della Polizia di Stato Albani, le tracce genetiche miste e incomplete sulle unghie di Chiara Poggi hanno con maggiore probabilità origine dalla linea paterna maschile di Andrea Sempio. Prima di questo deposito con le conclusioni, alcune informazioni erano state trasmesse via mail ai consulenti della Procura e della difesa: nello specifico tabelle e calcoli biostatistici sui reperti estrapolati.

I reperti erano già stati analizzati in tre repliche discordanti tra loro e utilizzati nel 2014 dal professor Francesco De Stefano durante la perizia dell’appello bis che condannò Alberto Stasi a 16 anni di carcere. Albani aveva in precedenza definito quei profili come “aplotipo parziale, misto e non consolidato”, sottolineando che concettualmente non è possibile attribuire in maniera definitiva il Dna a un singolo individuo.

Quella relazione trasmessa via mail non conteneva osservazioni o commenti, che sono stati con ogni probabilità invece inseriti nella versione conclusiva depositata in vista della discussione del 18 dicembre sugli esiti del maxi incidente probatorio. Nell’indagine, oltre a Sempio, erano stati considerati i Dna di Alberto Stasi, dell’intera famiglia Poggi, di tre amici di Marco Poggi, di Paola e Stefania Cappa, del miglior amico di Stasi Marco Panzarasa, di tre carabinieri intervenuti in casa e del medico legale Marco Ballardini.