È un profilo a metà tra il civico e il politico. Non è proposto dal Pd ma non dispiacerebbe ai dem. Ha le esperienze, le sensibilità e le competenze per assumere diverse deleghe: il welfare, la famiglia, la legalità, la sanità. È quello del pediatra napoletano Paolo Siani, che avanza a passi felpati verso l’ingresso nella giunta regionale di Roberto Fico.

Col neo presidente della Campania c’è stima e feeling. Per fare un esempio, erano insieme a Vico Equense nel settembre 2018 per intitolare la piazza cittadina a Giancarlo Siani, il cronista del Mattino ucciso nel 1985 dalla camorra del clan Nuvoletta. Giancarlo era il fratello di Paolo, che da allora ha macinato milioni di chilometri tra piazze, scuole e comunità per tramandarne il ricordo e lo spirito di giornalista coraggioso e libero da ogni condizionamento. Vico Equense era uno dei luoghi del cuore di Giancarlo. Veniva a trovare la fidanzata e faceva rifornimento alla Mehari di fronte al loro albergo. Fico lo ricorda bene: a un appuntamento elettorale in costiera sorrentina ha promesso che sarebbe venuto a festeggiare la vittoria in piazza Siani. Forse ci tornerà con Paolo Siani fresco di assessorato.

Per ora è solo un gossip politico, ma fonda su basi concrete. Fico deve riempire dieci caselle e il nome di Siani è uno di quelli civici graditi a tutti. Già presidente della Fondazione Polis per il recupero dei beni confiscati e l’assistenza alle vittime di camorra, primario del Santobono, nella sua esperienza di parlamentare Pd dal 2018 al 2022 (vice presidente della commissione infanzia della Camera), Siani ha firmato proposte di legge che hanno sollecitato attenzione sul dramma dei bimbi costretti a stare in carcere con le mamme detenute. I media napoletani lo danno in pole position per l’assessorato alla Legalità. Fico potrebbe avere in mente per lui altre deleghe, a cominciare dalla Sanità, il cuore del potere di ogni governatore di regione. Potrebbe affidarla a lui, con il compito, improbo, di demolirne le logiche clientelari.