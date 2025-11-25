Il presidente della Fifa è sposato con una donna del posto: "Mi sento molto bene e molto orgoglioso, felice"

Gianni Infantino diventa cittadino libanese. Il presidente del Libano, Joseph Aoun, ha infatti comunicato al presidente della Fifa, Gianni Infantino, l’approvazione del decreto per concedergli la cittadinanza libanese, come riferito dal presidente della Federazione libanese di calcio (Lfa), Hashem Haidar. “Il decreto che concede la cittadinanza a Infantino arriva perché è una figura pubblica che presta servizi al Libano”, ha spiegato Haidar.

Infantino, 55enne italo-svizzero, è sposato con una donna libanese, Leena al-Ashqar. “La cittadinanza non ce l’ho ancora, ma spero presto – aveva dichiarato all’emittente Lbci – Mi sento molto bene e molto orgoglioso, felice. Sono libanese da molti, molti anni, quindi è bello formalizzarlo”, aveva spiegato l’attuale presidente della Fifa.

Nel frattempo, Infantino ha annunciato l’intenzione di finanziare la costruzione di un nuovo stadio a Beirut da circa 20-30.000 spettatori. “Oggi uno stadio non è solo un luogo di svago – ha detto – è un simbolo del Paese e il Libano ha bisogno di un simbolo sportivo moderno, per i giovani”.

Il presidente della Federcalcio libanese ha aggiunto che Infantino si è impegnato a coprire tutti i costi della struttura, mentre il governo si occuperà di mettere a disposizione il terreno e costruire l’impianto. Il progetto punta a rinnovare il “dimenticato” Camille Chamoun Sports City Stadium, costruito nel 1957.