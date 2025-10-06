Nuovo allarme nei cieli europei. Diversi voli hanno subito ritardi e altri hanno dovuto essere dirottati dopo l’avvistamento di presunti droni all’aeroporto di Gardemoen a Oslo, in Norvegia, nella notte, secondo l’agenzia di stampa norvegese NTB. “Abbiamo ricevuto una segnalazione alle 00:16, quando un pilota di un aereo norvegese ha pensato di aver visto dei droni durante l’avvicinamento all’aeroporto”, ha dichiarato a NTB il responsabile operativo Gisle Sveen del Distretto di Polizia Orientale. L’avvistamento non è stato verificato e non è possibile confermare se si trattasse di un drone, sottolinea la polizia. L’operatore aeroportuale Avinor, citato dalla stampa locale, ha affermato che nella zona sono stati avvistati tra i tre e i cinque droni.

Giovedì scorso la presenza di “diversi droni di grandi dimensioni”, secondo la Bild, aveva reso necessaria la chiusura dell’aeroporto di Monaco. Il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, nelle scorse ore ha ribadito il “sospetto” che dietro gli avvistamenti di droni in Germania e Danimarca ci sia la Russia. “Tuttavia, è probabile che ci siano anche dei free rider che pilotano droni privatamente”, ha detto. Si tratta di un reato penale nei pressi degli aeroporti, ha avvertito. “Stiamo indagando sulla questione e, indipendentemente dalla sua provenienza, si tratta di una seria minaccia per la nostra sicurezza”. La legge federale sulla sicurezza aerea sarà rivista per chiarire le responsabilità della Bundeswehr in materia di difesa dai droni. Il Consiglio dei Ministri prevede di approvare mercoledì la bozza della nuova legge sulla polizia, che mira a stabilire responsabilità più chiare per la polizia federale e statale. Il Ministro degli Interni federale Alexander Dobrindt vuole che la Bundeswehr possa fornire alla polizia assistenza amministrativa per l’abbattimento dei droni. La Baviera ha annunciato che il governo statale intende introdurre martedì una nuova legge sulla difesa dai droni. Il governatore Markus Seder prevede di consentire anche alla polizia statale di abbattere i droni.