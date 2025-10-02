Non sono le città italiane. Dopo la notizia dell’abbordaggio delle forze militari israeliane, mobilitazioni di piazza a sostegno della Global Sumud Flotilla sono state organizzate in molte capitali europee. Dimostranti si sono riuniti alla stazione centrale di Berlino scandendo lo slogan “Free Palestine“. Il raduno è presidiato da una massiccia presenza di forze dell’ordine. A Parigi i manifestanti si sono riuniti in Place de la République per chiedere l’immediata liberazione degli equipaggi delle barche.

Corteo spontaneo a Bruxelles dove i manifestanti si sono raggruppati a Place de la Bourse, nel cuore di Bruxelles. Le immagini che circolano sugli account dei media locali mostrano una delle principali strade della città interamente occupata dalla folla.

A Barcellona e Istanbul vengono segnalate massicce proteste davanti ai consolati israeliani. Nella capitale turca altri manifestanti hanno marciato davanti al consolato degli Usa.

Foto da X