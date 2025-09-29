Il primo ministro francese Sébastien Lecornu denunciato dal Sindacato nazionale degli agenti pubblici dell’Education nationale alla Corte di giustizia della Repubblica, il cosiddetto “tribunale dei ministri”, perché ha fatto credere avere un master di diritto pubblico senza aver superato il secondo anno del corso. Già a metà settembre il sito di informazioni Mediapart ha rivelato che Lecornu non ha il diploma di master, che si ottiene in due anni di corso, contrariamente a quello che riportavano delle biografie pubblicate dal 2016, la sua pagina sul sito del ministero della Difesa, quando era ancora ministro, la sua pagina LinkedIn e la presentazione del suo profilo in occasione di una conferenza universitaria. Interrogato in merito su Le Parisien, Lecornu ha risposto di aver “convalidato il suo master in diritto all’Università Panthéon-Assas” di Parigi. La laurea, che corrispondeva a un “Bac + 4” (quattro anni di corso dopo la maturità, ndr), è stata sostituita dal master, di livello “Bac+5” dopo la riforma negli anni 2000. “Ho ottenuto la mia laurea in diritto, quindi un Master 1. In questa falsa polemica – ha detto Lecornu – ho avvertito del disprezzo sociale“. Sul suo sito ufficiale, il premier menziona oggi soltanto “studi di diritto all’università Paris 2 Panthéon Assas”, senza precisare.