Archiviata la vittoria contro Marin Cilic al primo turno con un doppio 6-2, Jannik Sinner è pronto a tornare in campo per il secondo turno del China Open a Pechino: sfiderà Terence Atmane, francese mancino che ha già affrontato (e battuto) lo scorso mese in semifinale a Cincinnati. Una sfida sulla carta agevole per Sinner, ma da prendere con le pinze come ha rivelato lui stesso nei giorni scorsi: “Nei primi turni le partite sono tutte difficili”.

Nella passata edizione Sinner perse in finale contro Carlos Alcaraz, che quest’anno ha deciso di giocare un 500 sempre in Asia, ma in Giappone, a Tokyo. Lo spagnolo peraltro non si è allenato nella mattinata di oggi, 25 settembre, dopo il problema alla caviglia accusato al primo turno. Tornando a Sinner, l’italiano sta sperimentando qualche nuova soluzione provata in allenamento nel suo gioco. La sua volontà – come anche dichiarato nell’immediato post finale degli US Open – è quella di variare un po’ di più e di migliorare al servizio dopo le basse percentuali contro Alcaraz a Flushing Meadows.

Nella sfida contro Atmane non è esclusa quindi qualche novità tattica per l’altoatesino, che in questo finale di stagione giocherà gli ultimi tornei prima di concentrarsi sulle Finals e sulla Coppa Davis, della quale ha parlato dopo il match contro Cilic, lasciando ancora qualche dubbio sulla sua presenza.

Sinner-Atmane: orario e dove vederlo in tv

La sfida tra Jannik Sinner e Terence Atmane, valida per il secondo turno dell’Atp 500 di Pechino, si giocherà sabato 27 settembre sul Capital Group Diamond Stadium, non prima delle 9:00 in Italia. Sinner scenderà in campo come terzo match sul centrale dopo le due sfide di singolare femminile: quella tra Andreeva e Zhu e quella tra Swiatek e Yuan. Tra gli altri italiani in campo anche Luciano Darderi, che sfiderà Jenson Brooksby nel primo match sul Colosseum.

Il match di Sinner – così come le altre sfide del China Open – sarà disponibile in diretta tv su Sky, quindi solo per gli abbonati (Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno i canali di riferimento). Le partite saranno disponibili anche in streaming per gli abbonati alla piattaforma Now TV e ovviamente su Sky Go per gli abbonati al satellitare.