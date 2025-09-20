Ferrari davanti a tutti nel venerdì di prove libere del Gp di Azerbaigian di Formula 1 sul circuito di Baku. Lewis Hamilton ha firmato il miglior tempo davanti al compagno di squadra Charles Leclerc, staccato appena 74 millesimi. Seguono le due Mercedes di George Russell e Kimi Antonelli. Quinto posto per Max Verstappen con la Red Bull, indietro invece le due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. Motivo per cui nella scuderia di Maranello si respira uno strano ottimismo: per una volta Hamilton e Leclerc sembrano fiduciosi di poter disputare una buona gara e la strana conformazione del circuito di Baku potrebbe chissà rimescolare le carte, anche viste le difficoltà insolite della McLaren.

F1, Gp Baku: dove vedere in diretta tv e streaming

Sarà possibile vedere il Gp di Baku in Azerbaigian in diretta per gli abbonati su Sky: sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del decoder satellitare), Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport 4K (canale 213) e in live streaming su SkyGo. Tutto in diretta anche per gli abbonati alla piattaforma streaming Now. Il weekend comincia sabato mattina con la terza sessione di prove libere alle ore 10:30, prima delle qualifiche alle 14:00 italiana. La gara è invece prevista per le ore 13 italiane di domenica.

Sabato 20 settembre

10:30 F1 Prove Libere 3

12:15 F2 Sprint Race

14:00 F1 Qualifiche

10:30 F1 Prove Libere 3 12:15 F2 Sprint Race 14:00 F1 Qualifiche Domenica 21 settembre

09:00 F2 Feature Race

13:00 Gara F1

F1, Gp Baku: dove vedere la replica in differita

La gara sul circuito di Baku si può vedere anche gratis in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) e in streaming sul sito tv8.it, ma in differita. La replica delle qualifiche al sabato comincia alle ore 17. Domenica la gara in replica su TV8 scatta alle ore 16.