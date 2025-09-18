Il presidente Usa lo ha annunciato in un post su Truth. Non è ancora chiaro quale meccanismo sarà usato contro il movimento

Con un post su Truth, Donald Trump ha annunciato, durante la sua visita nel Regno Unito, la decisione di designare Antifa come “organizzazione terroristica“. “Raccomanderò anche vivamente che si indaghi a fondo su coloro che finanziano Antifa in linea con i più elevati standard e procedure legali”, ha aggiunto nel post. Negli usa Antifa è un movimento decentralizzato, formato da attivisti che si definiscono anarchici, anticapitalisti o comunisti, senza una vera e propria leadership definita.

Si tratta di una delle “tante azioni che il presidente intraprenderà per affrontare le organizzazioni di sinistra che alimentano la violenza politica“, ha affermato un funzionario della Casa Bianca alla Cnn. Non è però chiaro a quale meccanismo Trump ricorrerà contro il movimento e nemmeno chi o cosa finirà nel mirino della giustizia americana. Come scrive il Guardian, il precedente direttore del Fbi, Christopher Wray, ha affermato durante una testimonianza che Antifa è un’ideologia, non un’organizzazione. Manca della strutture di vertice che solitamente permettono al governo federale di identificarla come gruppo terroristico.

Non è la prima volta che il Presidente statunitense prende di mira l’organizzazione di sinistra. Già nel 2020, in seguito alla morte di George Floyd, aveva accusato ripetutamente questa rete di incitare alla violenza e ai disordini. Antifa è un’organizzazione domestica negli Stati Uniti e come tale non può essere inclusa nella lista delle strutture terroristiche internazionali, riporta il Guardian. L’inclusione nell’elenco è importante perché permette al dipartimento di giustizia di perseguire coloro che danno supporto materiale a queste organizzazioni, anche se questo non dovesse risultare in violenza. La mancanza di una lista di associazioni terroristiche “domestiche” è dovuta alla protezione del primo emendamento, che garantisce il diritto alla libertà di religione, di parola, di stampa e di riunirsi pacificamente. Nonostante diversi tentativi non si è mai riusciti a stabilire una legge a riguardo.