“Il clima è quello che è, un clima di odio e caccia all’uomo. Avevano solo bisogno di un bersaglio”, così commenta Pietro Puccio, sindaco di Capaci, iscritto al Pd, oggetto di un duro post sulla pagina Facebook di Fratelli d’Italia. Un post che manco a dirlo ha scatenato contro di lui migliaia di commenti. Ma cos’aveva fatto il primo cittadino siciliano per diventare oggetto del post del partito di Giorgia Meloni? Tutto parte dalla sorella della presidente del Consiglio che riferendosi a Global Sumud Flotilla ha detto che la loro “è un’impresa senza senso” e che “stanno strumentalizzando i morti di Gaza”.

Un commento ripreso dal noto blogger, Lorenzo Tosa: “Se esiste un limite all’atrocità possibile, l’ha appena toccato Arianna Meloni”, ha esordito Tosa. Che rivolgendosi alla sorella della presidente del governo italiano, ha commentato: “Ma con quale coraggio? Con quale assoluta assenza di vergogna si permette di accusare di strumentalizzare i morti uomini e donne che stanno portando cibo a bambini e civili che muoiono di fame? Con quale faccia parla della Flotilla una che sostiene un governo pavidamente complice di un genocidio? Una come Arianna Meloni, i volontari della Sumud Flotilla, non è degna neanche di nominarli. Se non per inchinarsi e garantire aiuto e protezione politica”, questo è quel che ha scritto il blogger. Un post copiato e incollato integralmente sul proprio profilo Facebook dalla consigliera comunale di Capaci, Alessandra Fiaschini, del Pd.

Ed è a questo post che il sindaco di Capaci ha scritto un commento riferendosi ad Arianna Meloni: “Una autentica e miserabile fascista – ha scritto Puccio – Questi sono capaci di dire e fare tutto per pulire la loro coscienza. Sostengono un governo criminale macchiato di sangue e di orrori nei confronti di un intero Popolo”. Poco dopo la pagina ufficiale di Fdi, postava un’immagine con le prime righe del post di Fiaschini (mentre Tosa non viene mai menzionato), e il commento del sindaco, un’immagine accompagnata da questo testo: “L’autore di questo ignobile commento è il sindaco di Capaci, esponente del Pd, che ha scelto di dar voce al suo livore sotto un post di un assessore del comune che lui stesso amministra, altrettanto denigratorio verso Arianna Meloni”.

E ancora: “È inaccettabile che simili parole arrivino da chi rappresenta cittadini e istituzioni: insulti e menzogne che avvelenano il dibattito pubblico e fanno male all’Italia. La sinistra dovrebbe prenderne le distanze, ma ci risparmiamo l’appello: conosciamo già l’epilogo. Anche stavolta resterà in silenzio, rendendosi complice di questo degrado”. Un post che scatena subito una valanga di commenti contro il sindaco e la sinistra: “È ora di finirla con devono prendere le distanze…. bisogna agire su questi individui che avvelenano il nostro paese…che lì si cacci via dall’Italia”, si legge in uno dei commenti al post di Fdi. Un infuocato botta e risposta che oggi sarà oggetto di un incontro in piazza a Capaci: “Periodicamente incontriamo in piazza i cittadini per fare un rendiconto dell’attività amministrativa – ha detto Puccio, parlando con Ilfattoquotidiano.it – Oggi avevamo previsto già questo momento, vorrà dire che una parte la dedicheremo a questi vili attacchi. Ma non sono preoccupato, mi querelino, anzi, se ritengono”.