Jorge Lorenzo vittima di una truffa in Puglia. A raccontarlo è stato proprio il tre volte campione del mondo in MotoGP, nella puntata di oggi, 12 settembre, di Dentro la notizia, su Canale 5. L’ex pilota – che ha dato l’addio alle moto nel 2019 – ha dichiarato di aver acquistato una ruota panoramica a Vieste, affittandola poi a una società che secondo lo spagnolo non sta rispettando il contratto. Queste le parole di Lorenzo che ha raccontato nel dettaglio la vicenda per la prima volta: “Ho fatto una società, ho acquisito la ruota panoramica che mi è costata in totale 1.4 milioni di euro e ho fatto un contratto d’affitto per quattro anni. Purtroppo, mi sono fidato di una persona sbagliata a livello d’investimenti, lo ritenevo un amico”.

Lorenzo ha poi proseguito, spiegando in maniera più approfondita i contorni della situazione: “Il patto prevedeva che durante i quattro anni d’affitto lui mi doveva dare un canone mensile, che però mi ha cominciato a dare tardi e male, pagandomi ogni volta sempre più tardi”. L’ex pilota di MotoGP ha spiegato di aver ricevuto gli ultimi soldi a settembre 2024, esattamente un anno fa, e che oggi il debito ammonta a più di 200mila euro totali: “A settembre del 2024 lo abbiamo denunciato, sia penalmente che civilmente. Secondo me la sua intenzione è quella di allungare questa situazione il più a lungo possibile, senza pagarmi. Più passa il tempo e più il valore della ruota cala, ogni giorno che passa”.

Intanto la persona in questione continua a pubblicizzare la ruota panoramica sulla pagina ufficiale Instagram @jodyluxuryevents, postando foto e video con i volti noti della tv che vanno a visitarla (Pio e Amedeo, Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo, per fare alcuni esempi), ma soprattutto continuando a menzionare Jorge Lorenzo, definendolo il “testimonial della ruota panoramica”. “La situazione è surreale, quella è la ruota di Jorge Lorenzo ma non andateci“, ha concluso l’ex pilota di MotoGP.