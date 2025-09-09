Scossa di terremoto al largo dell’isola greca di Eubea. I sismografi hanno rilevato una forza di magnitudo 5.5, alle ore 00:27 (le 23:27 in Italia) nel Mar Egeo. Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano e del servizio di monitoraggio geologico statunitense Usgs, il sisma ha avuto ipocentro a meno di 15 km di profondità ed epicentro non lontano dalla città di Nea Styra. La scossa si è avvertita chiaramente anche nella capitale Atene, distante 45 km. Al momento non risultano danni a cose e persone e non è stata emessa alcuna allerta tsunami.