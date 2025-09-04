Dribbla la domanda la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, sul palco della festa nazionale di Alleanza Verdi Sinistra su presunte manovre all’interno del partito che guida. Il retroscena è noto e il giornalista Massimo Giannini, chiamato a moderate il dibattito tra i leader di centrosinistra, lo sottopone a Schlien. “Dentro il PD c’è una corrente guidata da Guerini, Gentiloni ed altri che dice a Decaro vai avanti, fatti esplodere dentro il Pd sulla vicenda pugliese perché poi tu sarai la vera alternativa per la leadership di Elly Schlein. Che effetto le fa tutto questo?”. “Nessuno. Non ho letto, è giusto fare quello che la gente si aspetta da noi, costruendo (per le prossime elezioni regionali, ndr) programmi condivisi e candidature forti. Non è che io faccio prima le analisi del Dna e poi ognuno sceglierà di fare quello che vuole fare a me interessa quello che noi, oggi, offriamo ai cittadini e alle cittadini pugliesi” è la risposta della segretaria dem.