Caso Almasri, FdI contro il presidente della giunta per la scelta del relatore (dem): “Un atto politico”

Una scelta politica. Per colpire il governo, usando la giunta per le autorizzazioni sul caso Almasri che dovrà discutere sulla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti dei ministri Carlo Nordio, Matteo Piantedosi e del sottosegretario Alfredo Mantovano. È questa l’accusa che Fratelli d’Italia ha fatto nella prima riunione della giunta rivolgendosi al presidente Devis Dori che ha nominato il deputato Pd Federico Gianassi come relatore del caso.

Durante la riunione in cui è stato approvato il calendario, a quanto risulta al Fatto, ha preso la parola il deputato meloniano Dario Iaia che ha attaccato Dori per aver nominato Gianassi relatore: “Una scelta politica perchè il deputato Pd ha preso dura posizione sul caso Almasri”. Iaia ha anche fatto riferimento al caso dell’ex presidente della giunta Enrico Costa che si è dovuto dimettere dopo che quest’ultimo è passato da Azione a Forza Italia. Iaia ha anche ricordato che non ci sono precedenti in tal senso. Costa invece durante la seduta ha spiegato che una volta che sarà bocciata la relazione di minoranza “sarà bocciato lo stesso presidente” Dori.

La giunta ha approvato anche il calendario: la prima seduta sarà il 10 settembre, il 23 sarà approvata la relazione e alla fine il 30 saranno conclusi i lavori. Nel mezzo il 17-18 ci sarà spazio per possibili audizioni. A quel punto il caso andrà in aula con un relatore di maggioranza, il forzista Pietro Pittalis con ogni probabilità.