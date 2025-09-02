Regionali Puglia, l’annuncio di Schlein: “Emiliano non si candida. Il nostro uomo è Decaro”

Il primo tassello è andato a posto: Michele Emiliano non si candiderà alle Regionali in Puglia. Il presidente ha deciso di fare un passo indietro per agevolare la corsa di Antonio Decaro, che aveva posto come aut aut la sua assenza insieme a quello dell’altro ex governatore Nichi Vendola, destinato a far parte delle liste di Alleanza Verdi Sinistra. L’annuncio della decisione di Emiliano è stata data da Elly Schlein, che da settimane è impegnata a disinnescare la “mina” legata alla possibilità che l’ex sindaco di Bari si ritrovi – in caso di vittoria – a dover convivere in Consiglio con due suoi predecessori.

“Ringrazio Michele Emiliano per essersi messo con generosità a disposizione del partito e per aver deciso di non candidarsi alle prossime regionali – ha detto la segretaria del Pd – Continuerà a dare un contributo imprescindibile alla costruzione del futuro della Regione, essendo stato protagonista in questi dieci anni da presidente di una fase di straordinario sviluppo e innovazione in Puglia. Tutto il Partito Democratico gli è riconoscente per il grande servizio svolto per la comunità e siamo certi che la sua competenza continuerà a essere una risorsa importante per noi, ben oltre i confini della Regione che ha guidato in questi anni”.

La leader dem ha quindi aggiunto: “Ci aiuterà anche a scrivere una pagina nuova nel futuro della Puglia accanto alla coalizione progressista che stiamo costruendo e alla candidatura più competitiva che possiamo mettere a disposizione: quella di Antonio Decaro, che ha già dimostrato a Bari le sue grandi doti amministrative”. Un messaggio chiaro: i dem voglio l’europarlamentare e recordman di preferenze alla guida del campo largo. Il destinatario? Alleanza Verdi Sinistra che, finora, ha sempre rispedito al mittente la richiesta di un’esclusione di Vendola dalle sue liste. Ancora poche ore prima dell’annuncio di Schlein, fonti del partito guidato da Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli era tornate a ribadire: “Bene la candidatura di Antonio Decaro ma non accettiamo veti su Nichi Vendola”. Un ripensamento, insomma, non sembra essere dietro l’angolo.