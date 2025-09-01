Il cantiere delle riforme istituzionali del governo si avvia a riprendere a settembre dopo la pausa estiva. In primo piano, ovviamente, c’è la separazione delle carriere in magistratura, la più vicina all’approvazione definitiva. Ma dal Meeting di Comunione e Liberazione a Rimini la premier Giorgia Meloni è tornata a rilanciare il premierato (che un tempo lei stessa definì “madre di tutte le riforme”), mentre in autunno in Parlamento arriveranno la nuova legge delega sui livelli essenziali delle prestazioni (Lep), necessaria per far ripartire il treno dell’autonomia differenziata dopo la bocciatura della Consulta, e il ddl costituzionale sui poteri speciali a Roma Capitale, approvato a luglio dal Consiglio dei ministri. Il tutto compatibilmente con l’iter della legge di bilancio, che come ogni anno monopolizzerà i lavori parlamentari tra novembre e dicembre.

Separazione delle carriere – La riforma costituzionale della giustizia, varata dal governo a maggio 2024, ha ottenuto il primo via libera sia alla Camera (a gennaio) che al Senato (a luglio). Nei prossimi mesi arriveranno le approvazioni in seconda lettura richieste per modificare la Carta, dopodiché – probabilmente nella primavera 2026 – si terrà il referendum confermativo, obbligatorio se, com’è scontato, il testo non sarà approvato con la maggioranza dei due terzi dei componenti in entrambe le Camere. I tempi del secondo ok dovrebbero essere rapidi, perché a questo giro non è possibile presentare emendamenti: deputati e senatori voteranno sull’intero provvedimento “a scatola chiusa“. La riforma introduce in Costituzione il principio delle “distinte carriere” di giudici e pm: saranno poi le leggi attuative a stabilire i dettagli (ad esempio se il concorso resterà unico oppure no). Altra colonna del ddl è la previsione del sorteggio per selezionare i membri del Consiglio superiore della magistratura, l’organo di autogoverno delle toghe, che sarà sdoppiato: i Csm diventeranno due, uno per i giudici e uno per i pubblici accusatori. Caso unico nella storia delle riforme costituzionali, il testo sarà approvato senza nemmeno una virgola cambiata rispetto alla versione uscita dal Consiglio dei ministri: gli emendamenti (pochissimi) di maggioranza sono stati ritirati, quelli delle opposizioni tutti bocciati senza una vera discussione.

Premierato e legge elettorale – Il ddl che rivoluziona la forma di governo del Paese vegeta in Commissione alla Camera da ormai oltre un anno, dopo l’approvazione in prima lettura al Senato a giugno 2024. L’esecutivo, infatti, ha deciso di dare priorità alla separazione delle carriere, considerata politicamente più urgente visti i continui scontri con le toghe: la stessa ministra delle Riforme Elisabetta Casellati, madre del ddl, ha ammesso che il referendum sul premierato si terrà “nella prossima legislatura“. A intervalli regolari Meloni torna a suonare la carica sul tema: a maggio ha assicurato che la maggioranza vuole “procedere spedita“ sulla riforma, al Meeting di Rimini l’ha definita fondamentale “per la stabilità e la governabilità“. Nel frattempo però il provvedimento è sparito dal calendario estivo della Camera e una data per l’approdo in Aula non c’è ancora. Nella versione approvata a palazzo Madama, il testo prevede l’elezione diretta del presidente del Consiglio insieme al Parlamento: per garantire la governabilità, la legge elettorale dovrà prevedere “un premio su base nazionale che garantisca una maggioranza dei seggi in ciascuna delle Camere alle liste e ai candidati collegati” al premier eletto. L’approvazione del premierato, quindi, è condizionata al raggiungimento di un accordo politico sulla nuova legge elettorale, che al momento non si vede all’orizzonte.

Autonomia differenziata e Roma Capitale – Se la riforma della giustizia è il totem di Forza Italia e il premierato sta a cuore a Fratelli d’Italia, a faticare di più è l’autonomia differenziata, cavallo di battaglia della Lega. La legge firmata dal ministro delle Autonomie Roberto Calderoli è stata svuotata dalla Consulta lo scorso novembre: i giudici costituzionali hanno ritenuto illegittima la possibilità di cedere intere materie alle Regioni (anziché singole funzioni) nonché il meccanismo per la determinazione dei Lep, i livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale in 14 delle materie oggetto di devolution. Nel progetto Calderoli, infatti, a definire i Lep sarebbe stato il governo sulla base di una delega sostanzialmente in bianco, espropriando il ruolo del Parlamento. Così a maggio il Consiglio dei ministri ha approvato una nuova legge delega, che nei prossimi mesi sarà discussa in Parlamento. Nel frattempo, Calderoli ha annunciato di voler chiudere a settembre i negoziati sulle materie “non Lep” avviati con le quattro Regioni che hanno già chiesto ulteriori forme di autonomia: Veneto, Lombardia, Piemonte e Liguria. “Io ho portato a casa l’ok ad inizio agosto da quattro Regioni, Veneto, Lombardia, Piemonte e Liguria. Ho l’ok da parte dei ministri competenti, e ne ho parlato il 10 agosto con la presidente Meloni e ne ho parlato giovedì questo”, ha spiegato il ministro leghista sabato 30 agosto. “La premier mi ha promesso che la settimana prossima terremo un incontro di vertice con lei e i due vicepremier, Salvini e Tajani per definire quelle pre-intese, e spero vengano sottoscritte prima del 21 settembre, per dare una voglia in più di venire a Pontida. Perché è giusto portare anche qualcosa per tutti i nostri“, ha aggiunto, riferendosi all’annuale kermesse che raduna il popolo leghista. Insomma, un tentativo di rilanciare la riforma in tempo per offrirla agli elettori del Carroccio. Alle Camere si attende anche un altro ddl costituzionale varato dal Consiglio dei ministri in materia di autonomia, questa volta però spinto soprattutto da Fratelli d’Italia: quello che riconosce Roma Capitale come ente speciale con funzioni legislative simili a quelle delle Regioni (e la possibilità, a sua volta, di accedere all’autonomia differenziata).

L’assalto (rimandato) alla giustizia – Per scelta del governo, i disegni di legge ancora pendenti in materia di giustizia sono stati momentaneamente congelati in attesa dell’ok alla separazione delle carriere, in modo da non aprire ulteriori fronti di scontro con la magistratura. Il più importante è quello sul sequestro degli smartphone e di altri dispositivi elettronici, approvato al Senato nell’aprile 2024 e da allora fermo in Commissione Giustizia alla Camera: in sintesi, se adesso il pm può acquisire il device ed estrarne i contenuti in autonomia, domani serviranno due successive autorizzazioni del gip, una per il sequestro e un’altra per l’estrazione, entrambe impugnabili al Riesame e poi in Cassazione. Nel mezzo ci sarà una sorta di udienza per la duplicazione dei contenuti, con la partecipazione di una pletora di avvocati e consulenti di parte. In sostanza, quindi, una procedura che adesso può completarsi in un solo giorno o in poche ore domani richiederà almeno una settimana. In questo senso, a convincere l’esecutivo a frenare è stato l’allarme lanciato in audizione dal procuratore nazionale Antimafia Giovanni Melillo, che ha previsto “effetti disastrosi” della nuova normativa sulle indagini. Ferma da ancora più tempo, invece, è l’ennesima riforma della prescrizione (la quarta in sette anni) che vorrebbe reintrodurre la tagliola temporale ai processi cancellando sia il blocco dopo la sentenza di primo grado, voluto dal ministro M5s Alfonso Bonafede, sia l’improcedibilità in Appello e in Cassazione inventata da Marta Cartabia. L’ok della Camera è arrivato a gennaio 2024: da allora del provvedimento si sono perse le tracce.