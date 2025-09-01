I Reds hanno sborsato una somma pari alla metà di quella spesa da tutti i venti club di Serie A e hanno concluso i tre affari più onerosi di tutto il calciomercato estivo 2025/26

Pensavamo che il Liverpool – dopo il trasferimento record di Florian Wirtz a giugno – avesse dato abbastanza. E invece è arrivato Ekitiké, poi Kerkez, poi Frimpong, poi Leoni. 339 milioni totali. Finito? No, perché dopo un lungo inseguimento i Reds hanno chiuso il calciomercato estivo con il botto: è fatta per Alexander Isak per 150 milioni di euro dal Newcastle. Terzo acquisto più costoso di sempre dopo Mbappé e Neymar al PSG, primo della storia della Premier League. E come se non bastasse, accordo anche per Marc Guehi del Crystal Palace per 35 milioni di euro. Cifra totale spesa dalla squadra di Arne Slot nel corso dei tre mesi estivi: 524,68 milioni di euro. Oltre mezzo miliardo: una cifra record nella storia del club. Numeri folli, se pensiamo che le 20 squadre di Serie A hanno sborsato in totale 1.13 miliardi di euro. In sintesi: il Liverpool ha speso la metà di tutti i club di Serie A insieme.

Questi i calciatori acquistati:

Alexander Isak (dal Newcastle) – 150 milioni di euro

Florian Wirtz (dal Bayer Leverkusen) – 125 milioni di euro

Hugo Ekitiké (dall’Eintracht Francoforte) – 95 milioni di euro

Milos Kerkez (dal Bournemouth) – 46,90 milioni di euro

Jeremie Frimpong (dal Bayer Leverkusen) – 40 milioni di euro

Marc Guehi (dal Crystal Palace) – 35 milioni di euro

Giovanni Leoni (dal Parma) – 31 milioni di euro

Armin Pecsi (Dal Puskas) – 1,78 milioni di euro

Isak al Liverpool per 150 milioni: tutti i record

Nell’oltre mezzo miliardo speso dal Liverpool, saltano all’occhio i 150 milioni di euro per Alexander Isak, attaccante del Newcastle. Ribadiamo: dopo Neymar dal Barcellona al PSG per 222 milioni di euro e Mbappé dal Monaco sempre al PSG per 180 milioni, è il terzo affare più costoso della storia. In assoluto il più oneroso della Premier League. Un signor attaccante, per carità: ma la cifra sembra spropositata per una prima punta che a 25 anni ha segnato meno di 150 gol in totale in carriera, vincendo al massimo una Carabao Cup con il Newcastle nella passata stagione. Nonostante ciò, Isak si è guadagnato il terzo gradino del podio tra le operazioni più onerose di sempre. Che sono queste:

Neymar (dal Barcellona al Paris Saint-Germain) – 222 milioni di euro

Kylian Mbappé (dal Monaco al Paris Saint-Germain) – 180 milioni di euro

Alexander Isak (dal Newcastle al Liverpool) – 150 milioni di euro

Philippe Coutinho (dal Liverpool al Barcellona) – 135 milioni di euro

Ousmane Dembélé (dal Borussia Dortmund al Barcellona) – 135 milioni di euro

João Félix (dal Benfica all’Atlético Madrid) – 127,2 milioni di euro

Florian Wirtz (dal Bayer Leverkusen al Liverpool) – 125 milioni di euro

Enzo Fernández (dal Benfica al Chelsea) – 121 milioni di euro

Eden Hazard (dal Chelsea al Real Madrid) – 120,8 milioni di euro

Antoine Griezmann (dall’Atlético Madrid al Barcellona) – 120 milioni di euro

Oltre mezzo miliardo, podio dell’estate: il Liverpool è la regina del mercato

C’erano pochi dubbi prima, non ce ne sono dopo gli affari Isak e Guehi: il Liverpool è per distacco la regina del calciomercato estivo europeo. Il club inglese ha speso 524,68 milioni di euro, ma soprattutto ha messo a segno i tre affari più onerosi dell’estate: Alexander Isak, Florian Wirtz, Hugo Ekitiké. Il totale – solo per questi tre calciatori – è di 370 milioni di euro. Inter, Napoli e Juventus insieme hanno più o meno speso la stessa cifra. I Reds ne hanno incassati 220 dalle cessioni, giusto precisarlo. Ma l’oltre mezzo miliardo speso è una cifra incredibile, come poche altre volte si è vista nella storia. Solo il Chelsea fece meglio con gli oltre 600 milioni nel 2022/23. Questi i dieci trasferimenti più costosi dell’estate del 2025: