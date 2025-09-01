Bloccate la carta di credito agli inglesi: il Liverpool ha speso oltre mezzo miliardo. Solo per Isak sborsati 150 milioni
Pensavamo che il Liverpool – dopo il trasferimento record di Florian Wirtz a giugno – avesse dato abbastanza. E invece è arrivato Ekitiké, poi Kerkez, poi Frimpong, poi Leoni. 339 milioni totali. Finito? No, perché dopo un lungo inseguimento i Reds hanno chiuso il calciomercato estivo con il botto: è fatta per Alexander Isak per 150 milioni di euro dal Newcastle. Terzo acquisto più costoso di sempre dopo Mbappé e Neymar al PSG, primo della storia della Premier League. E come se non bastasse, accordo anche per Marc Guehi del Crystal Palace per 35 milioni di euro. Cifra totale spesa dalla squadra di Arne Slot nel corso dei tre mesi estivi: 524,68 milioni di euro. Oltre mezzo miliardo: una cifra record nella storia del club. Numeri folli, se pensiamo che le 20 squadre di Serie A hanno sborsato in totale 1.13 miliardi di euro. In sintesi: il Liverpool ha speso la metà di tutti i club di Serie A insieme.
Questi i calciatori acquistati:
- Alexander Isak (dal Newcastle) – 150 milioni di euro
- Florian Wirtz (dal Bayer Leverkusen) – 125 milioni di euro
- Hugo Ekitiké (dall’Eintracht Francoforte) – 95 milioni di euro
- Milos Kerkez (dal Bournemouth) – 46,90 milioni di euro
- Jeremie Frimpong (dal Bayer Leverkusen) – 40 milioni di euro
- Marc Guehi (dal Crystal Palace) – 35 milioni di euro
- Giovanni Leoni (dal Parma) – 31 milioni di euro
- Armin Pecsi (Dal Puskas) – 1,78 milioni di euro
Isak al Liverpool per 150 milioni: tutti i record
Nell’oltre mezzo miliardo speso dal Liverpool, saltano all’occhio i 150 milioni di euro per Alexander Isak, attaccante del Newcastle. Ribadiamo: dopo Neymar dal Barcellona al PSG per 222 milioni di euro e Mbappé dal Monaco sempre al PSG per 180 milioni, è il terzo affare più costoso della storia. In assoluto il più oneroso della Premier League. Un signor attaccante, per carità: ma la cifra sembra spropositata per una prima punta che a 25 anni ha segnato meno di 150 gol in totale in carriera, vincendo al massimo una Carabao Cup con il Newcastle nella passata stagione. Nonostante ciò, Isak si è guadagnato il terzo gradino del podio tra le operazioni più onerose di sempre. Che sono queste:
- Neymar (dal Barcellona al Paris Saint-Germain) – 222 milioni di euro
- Kylian Mbappé (dal Monaco al Paris Saint-Germain) – 180 milioni di euro
- Alexander Isak (dal Newcastle al Liverpool) – 150 milioni di euro
- Philippe Coutinho (dal Liverpool al Barcellona) – 135 milioni di euro
- Ousmane Dembélé (dal Borussia Dortmund al Barcellona) – 135 milioni di euro
- João Félix (dal Benfica all’Atlético Madrid) – 127,2 milioni di euro
- Florian Wirtz (dal Bayer Leverkusen al Liverpool) – 125 milioni di euro
- Enzo Fernández (dal Benfica al Chelsea) – 121 milioni di euro
- Eden Hazard (dal Chelsea al Real Madrid) – 120,8 milioni di euro
- Antoine Griezmann (dall’Atlético Madrid al Barcellona) – 120 milioni di euro
Oltre mezzo miliardo, podio dell’estate: il Liverpool è la regina del mercato
C’erano pochi dubbi prima, non ce ne sono dopo gli affari Isak e Guehi: il Liverpool è per distacco la regina del calciomercato estivo europeo. Il club inglese ha speso 524,68 milioni di euro, ma soprattutto ha messo a segno i tre affari più onerosi dell’estate: Alexander Isak, Florian Wirtz, Hugo Ekitiké. Il totale – solo per questi tre calciatori – è di 370 milioni di euro. Inter, Napoli e Juventus insieme hanno più o meno speso la stessa cifra. I Reds ne hanno incassati 220 dalle cessioni, giusto precisarlo. Ma l’oltre mezzo miliardo speso è una cifra incredibile, come poche altre volte si è vista nella storia. Solo il Chelsea fece meglio con gli oltre 600 milioni nel 2022/23. Questi i dieci trasferimenti più costosi dell’estate del 2025:
- Alexander Isak (dal Newcastle al Liverpool) – 150 milioni di euro
- Florian Wirtz (dal Bayer Leverkusen al Liverpool) – 125 milioni di euro
- Hugo Ekitiké (dall’Eintracht Francoforte al Liverpool) – 95 milioni di euro
- Bryan Mbeumo (dal Brentford al Manchester United) – 75 milioni di euro
- Matheus Cunha (dal Wolverhampton al Manchester United) – 74.2 milioni di euro
- Viktor Gyokeres (dallo Sporting Lisbona all’Arsenal) – 73 milioni di euro
- Luis Diaz (dal Liverpool al Bayern Monaco) – 72,5 milioni di euro
- Martin Zubimendi (dalla Real Sociedad all’Arsenal) – 70 milioni di euro
- Mateo Retegui (dall’Atalanta all’Al-Qadsiah) – 68.25 milioni di euro
- Jamie Gittens (dal Borussia Dortmund al Chelsea) – 64.30 milioni di euro