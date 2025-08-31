Il Cancelliere tedesco Friedrich Merz ha promesso un autunno di riforme. Uno dei problemi più urgenti sul tappeto anche in Germania è la sostenibilità del sistema pensionistico conservando l’equità generazionale. Il governo si è impegnato, alla sua nascita, a dare corso alla proposta dei consulenti dell’esecutivo in materia economica – Veronika Grimm, Ulrike Malmendier, Monika Schnitzer, Achim Truger e Martin Werding – di fornire a ogni bambino un capitale iniziale per la costruzione della pensione, il Kinderstartgeld. In pratica una “paghetta” pagata dallo Stato.

Il decollo della Frühstart-Rente è preannunciato dal 1° gennaio 2026: un versamento di dieci euro al mese da parte dello Stato in un fondo per la pensione futura per ogni bimbo residente in Germania dai 6 anni fino a 18. La somma sarebbe esentasse fino al pensionamento e resterebbe vincolata sino all’età pensionabile ordinaria. Inoltre, dai 18 anni potrebbe essere integrata privatamente sino ad un importo annuale massimo. Merz, durante la campagna elettorale, aveva preconizzato all’agenzia dpa che “con circa 700.000 giovani all’anno, questo costa sette milioni di euro al mese per ogni anno per ciascuna classe di nascite”. Equivale ad 84 milioni di euro all’anno, ed i soldi a bilancio scarseggiano.

La legge non è però ancora stata presentata nel Consiglio dei ministri e dovrà poi seguire l’iter parlamentare. Sono ancora in forse tutti i dettagli, come chi dovrà amministrare il fondo e quali classi di rischio debba avere, quale possa essere l’importo massimo annuo contribuito individualmente e chi coprirà i costi di tenuta del deposito. Sistemi analoghi d’altronde esistono già in Israele, USA, Canada e Regno Unito. Il Consiglio dei cinque esperti economici con la sua proposta si richiamava direttamente al sistema israeliano “Savings Plan for Every Child” introdotto nel gennaio 2017. Ogni bambino riceve un piano di risparmio personale a cui il governo versa (dati 2024) 57 shekel (circa 14 euro) al mese dalla nascita fino al compimento del 18° anno di età.

Già oggi in Germania genitori e nonni aprono un conto di risparmio per il bambino o nipote alla nascita, con l’obiettivo di finanziarne gli studi, o anche solo la patente di guida (costo medio dai 2.500 ai 4.500 euro). Anche i giovani, approdando al mercato del lavoro, sono sempre più spesso interessati a investimenti azionari a lungo termine per costruirsi una previdenza privata. La Frühstart-Rente è perciò vista molto favorevolmente anche dalle casse di risparmio tedesche, le Sparkasse, che già la reclamizzano come un passo nella direzione giusta, per avvicinare i giovani al mercato dei capitali e sensibilizzarli alla previdenza privata. Dieci euro hanno tuttavia un valore simbolico: l’indice azionario tedesco DAX ha un rendimento medio approssimativo del 7% annuo e dopo 50 anni si arriverebbe ad un capitale di circa 50.000 euro, che potrebbe essere inadeguato a coprire le ulteriori aspettative di vita senza integrazioni private. A marzo Stephan Leithner, presidente del cda della Borsa tedesca, aveva proposto attraverso la FAZ uno Startkapital per ogni bimbo dalla nascita di 4.000 euro da far crescere per pagarsi la pensione, quasi il triplo di quanto finora promesso da CDU e SPD. Nel bilancio di previsione 2027-2029 tuttavia mancano già 172 miliardi di euro.

L’insostenibilità dell’attuale sistema contributivo, d’altra parte, è nota. A luglio l’ARD ha calcolato che se nel 1990 cinque occupati versavano contributi per un pensionato, nel 2021 erano scesi a tre e nel 2035 saranno solo due. Nel 1960 i versamenti venivano poi accumulati per almeno 45 anni, ma in seguito all’allungarsi dei tempi di istruzione nel 2020 sono confluiti mediamente solo per 40 anni e nel 2040 prevedibilmente saranno solo 38. Al contempo gli anni di percezione della pensione, con l’elevarsi delle aspettative di vita, sono saliti dai 10 del 1960 ai 20 del 2020 ed in prospettiva saranno 22 nel 2040. In proporzione, dunque, nel 1960 un anno di pensione corrispondeva a 4,5 anni di lavoro, nel 2020 il rapporto era già uno a due e nel 2040 sarà di 1 ad 1,7.

Le proposte di intervento nel sistema pensionistico sono state diverse già nella passata legislatura. Il governo attuale appare più che mai ancora disunito. La CDU vuole allungare la durata dell’occupazione ed ha ipotizzato il varo dal 2026 della Aktiv-Rente, duemila euro esentasse del reddito mensile per i pensionati. La SPD è rigida nel mantenere inalterata l’età pensionabile, così come il livello delle pensioni. La CSU ha già strappato l’aumento della pensione alle casalinghe. Per mantenere stabile il sistema sarebbero indispensabili un elevato tasso di occupazione e di sviluppo economico, entrambi in realtà in flessione, mentre circa 250mila lavoratori all’anno sono invogliati ad andare in pensione due anni prima, a 63 anni. Se non ci saranno cambiamenti il passato governo calcolava indispensabile una crescita dei contributi del 20%: vale a dire dal 18,6% di quest’anno al 22,3% nel 2045. Dal 1° luglio le pensioni sono intanto aumentate del 3,74%, più del tasso di inflazione del 2,1%.