La decisione in extremis, alla fine, è caduta sul nome più chiacchierato e già in passato vicino a sfidare Eugenio Giani. Il candidato governatore del centrodestra alle Regionali in Toscana è Alessandro Tomasi. La decisione è arrivata al termine della riunione dei vertici regionali dei partiti della coalizione – Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati – che hanno indicato in “maniera unanime e convinta” il suo nome.

Tomasi è sindaco di Pistoia dal 2017 quando venne eletto per la prima volta. Nel 2020 era tra i papabili per contendere a Giani la presidenza ma poi non se ne fece più nulla e così, nel 2022, è stato rieletto sindaco vincendo al primo turno. Ora il duello mancato diventa realtà. Militante da sempre nella destra, Tomasi è cresciuto in Azione Giovani e ora è un esponente di Fratelli d’Italia, partito di cui è anche coordinatore regionale.

Inizierà quindi ora la campagna elettorale, quando mancano 10 giorni alla chiusura dei termini per la consegna delle liste. Il suo nome è stato ufficializzato dopo il vertice al quale hanno partecipato il vicecoordinatore regionale di FdI e deputato Francesco Michelotti, il sottosegretario Patrizio La Pietra, il coordinatore della Lega Luca Baroncini, l’eurodeputato Roberto Vannacci, il coordinatore regionale di Forza Italia Marco Stella e il deputato di Noi Moderati Alessandro Colucci col suo vice Luca Briziarelli.