Roma, il mistero del cadavere trovato sul tetto di un’autorimessa e l’ipotesi sul ladro caduto da un palazzo

Secondo gli inquirenti l'uomo si sarebbe arrampicato per entrare in uno di questi, perdendo però l'equilibrio e cadendo sul tetto
Il corpo senza vita di un uomo è stato ritrovato a Roma mercoledì 20 agosto sul tetto di un’autorimessa di via Giovanni Cadolini, in zona Monteverde vecchio, a Roma. Il ritrovamento da parte di un abitante della zona che ha visto il cadavere e avvisato le autorità. Da un primo esame il corpo – privo di ferite o segni d’arma – è apparso deceduto da alcuni giorni, forse da Ferragosto. Unico dettaglio rilevante: ha una gamba fratturata.

L’ipotesi dei Carabinieri della compagnia San Pietro è che possa trattarsi di un ladro. Sopra l’autorimessa, infatti, si trova un condominio con alcuni appartamenti. Secondo gli inquirenti l’uomo si sarebbe arrampicato per entrare in uno di questi, perdendo però l’equilibrio e cadendo sul tetto. Lì sarebbe poi rimasto bloccato, incapace di muoversi a causa dell’arto rotto e senza aver modo di chiedere aiuto perché circondato da appartamenti vuoti, morendo poco dopo.

Le generalità dell’uomo, di circa quarant’anni, sono al momento sconosciute perché non aveva con sé i documenti. I carabinieri hanno tentato un primo confronto con le persone scomparse, non trovando riscontri. Al corpo sono state prese le impronte digitali, che verranno paragonate a quelle presenti nei database delle Forze dell’ordine. Previsto inoltre entro venerdì al Policlinico Agostino Gemelli l’esame autoptico. Secondo quanto riporta Romatoday nei giorni precedenti al ritrovamento la zona è stata oggetto di diversi furti in casa.

