La vittima è di Milano e aveva 48 anni. La pattuglia ha tentato di fermarlo a Forte dei Marmi ma lui ha accelerato e si è allontanato. A Marina di Massa è finito contro alcuni pali

Non si è fermato all’alt dei carabinieri, è scappato sul lungomare di Forte dei Marmi e dopo un inseguimento si è schiantato contro alcuni pali a Marina di Massa. La vittima è un motociclista di 48 anni, di Milano. L’incidente è avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì all’altezza della rotonda di piazza Bad-Kissingen, nella frazione massese.

La stessa pattuglia che inseguiva il motociclista ha agito subito con le prime manovre di rianimazione, poi è arrivato il 118 con l’automedica di Massa e l’ambulanza della Croce Rossa. Il personale sanitario ha proseguito gli interventi rianimatori ma nonostante i tentativi, non è stato possibile salvarlo. Il motociclista, sempre in arresto cardiaco, è stato portato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Massa per un disperato ulteriore tentativo di aiutarlo, ma i sanitari hanno constatato il decesso.

Secondo la prima ricostruzione il 48enne non si è fermato a un posto di controllo stradale vicino al pontile di Forte dei Marmi, una normale attività di routine delle forze dell’ordine che la compagnia di carabinieri di Viareggio organizza a tutela della movida notturna estiva. All’esibizione della paletta da parte della pattuglia, il 48enne anziché arrestare la marcia, è fuggito sul lungomare in direzione nord. La pattuglia dei carabinieri lo ha inseguito mantenendosi a una certa distanza ma a Marina di Massa, in prossimità della rotonda, il 48enne non avrebbe più governato la moto: anziché girare correttamente intorno alla rotatoria, forse anche per la velocità, è andato a sbattere contro dei pali. L’impatto gli ha causato lesioni e quindi l’arresto cardiaco. Le indagini sono affidate alla polizia stradale.