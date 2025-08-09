Esclusa dal vertice del 15 agosto in Alaska, l’Europa tenta di ritagliarsi un ruolo nel Regno Unito, che questo pomeriggio ospiterà un incontro tra consiglieri per la sicurezza nazionale di Stati Uniti, Commissione Ue, Ucraina e diversi Paesi dell’Unione per definire una posizione comune in vista del faccia a tra Donald Trump e Vladimir Putin.

Un portavoce di Downing Street, citato dalla Bbc, ha riferito che questa mattina Keir Starmer ha discusso dell’incontro con Volodymyr Zelensky, concordando che si tratterà di “un forum fondamentale per discutere i progressi verso il raggiungimento di una pace giusta e duratura”. “Entrambi i leader – ha aggiunto il portavoce – hanno accolto con favore il desiderio del presidente Trump di porre fine a questa guerra barbara e hanno convenuto che occorre continuare a esercitare pressioni su Putin affinché ponga fine alla sua guerra illegale“.

Il ministro degli Esteri inglese David Lammy e il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance ospiteranno l’incontro, che si terrà a Chevening House, la residenza di campagna del capo della diplomazia britannica nel Kent, dove Vance e la sua famiglia si trovano attualmente per trascorrere le vacanze estive. Secondo quanto si apprende, alla riunione parteciperanno anche i rappresentanti di Italia (con l’ambasciatore Fabrizio Saggio, consigliere diplomatico di Giorgia Meloni), Francia, Germania e Polonia.

Non sarà presente fisicamente, invece, Ursula von der Leyen. La presidente della Commissione Ue “è stata in contatto con i leader dell’Ue in preparazione della riunione di questo pomeriggio tra i rappresentanti del Regno Unito, dell’Unione europea, dell’Ucraina e degli Stati Uniti”, riferisce il servizio stampa. Il capo dell’esecutivo comunitario “rimarrà in contatto regolare” con i leader “anche in merito ai risultati della riunione”. Al suo posto ci sarà un alto funzionario della Commissione.