L'annuncio dell'amministratore ad interim della Nasa, Sean Duffy, è atteso in settimana. Il progetto si inserisce negli sforzi di Washington per raggiungere la Luna e Marte, obiettivo che anche la Cina sta perseguendo

Cina e Stati Uniti hanno iniziato una nuova corsa allo spazio e la Luna è di nuovo tra gli obiettivi, tanto che gli Stati Uniti sarebbero intenzionati a costruirvi un reattore nucleare. A detta del sito Politico, il segretario ai Trasporti statunitense, Sean Duffy, annuncerà proprio questa settimana i piani per la realizzazione del progetto. Politico sottolinea che si tratta della prima grande iniziativa dell’ex conduttore di Fox News come amministratore ad interim della Nasa. In realtà, non è la prima volta che l’agenzia spaziale statunitense discute questa possibilità, ma il progetto di Duffy prevederebbe una tempistica più definita, dando maggiore concretezza al piano. La mossa arriva in un momento in cui la Nasa si trova ad affrontare un massiccio taglio al proprio budget a tutto vantaggio di società e vettori privati, ma il segretario evidentemente vuole svolgere un ruolo importante nel processo decisionale dell’agenzia.

“Si tratta di vincere la seconda corsa allo spazio”, ha detto un alto funzionario della Nasa, mantenendo l’anonimato. Questa volta però, i blocchi contrapposti non sono Usa e Urss, ma Stati Uniti e Cina. Il progetto di costruzione di un reattore nucleare si affiancherebbe all’intenzione della Nasa di sostituire la Stazione Spaziale Internazionale, ormai considerata obsoleta, con una nuova stazione orbitante entro il 2030, data in cui la Cina punta ad aumentare la propria presenza nello spazio. Queste due iniziative, infatti, potrebbero contribuire ad accelerare gli sforzi di Washington per raggiungere la Luna e Marte, un obiettivo che anche la Cina sta perseguendo, scrive Politico. È forse proprio l’accelerazione dei programmi spaziali di Pechino che spinge l’amministrazione Trump in questa direzione.