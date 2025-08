Nel vano bagagli dell’autobus c’era un trolley che “si muoveva”. Dentro, in effetti, c’era una bimba di due anni. È successo a Kaiwaka, nord della Nuova Zelanda. Ad accorgersi di quella borsa in movimento l’autista, che ha trovato la piccola “visibilmente accaldata, ma che non presentava ferite”, subito ricoverata in un ospedale della zona per le verifiche del caso. Con la bambina viaggiava una donna di 27 anni, ed è al momento ignota la relazione tra le due. La donna è stata fermata e arrestata con l’accusa di maltrattamento e negligenza nei confronti di un minore, ma non è escluso possano essere aggiunti altri capi di imputazione. Nella giornata di oggi dovrà comparire innanzi al tribunale distrettuale di North Shore. Un’indagine è stata avviata anche dal ministero per l’Infanzia neozelandese. “Vorremmo esprimere la nostra riconoscenza e i nostri complimenti all’autista dell’autobus, che ha notato che qualcosa non andava ed è intervenuto immediatamente, evitando un esito ben peggiore”, la dichiarazione dell’ispettore Simon Harrison.