Il giudice ha disposto il carcere per Andrea Bezziccheri di Bluestone. Ai domiciliari anche Giuseppe Marinoni, presidente della Commissione per il Paesaggio, Alessandro Scandurra, architetto e componente della stessa Commissione, e Federico Pella, ex manager della società di ingegneria J+S

È arrivata la decisione del giudice per le indagini preliminari di Milano, Mattia Fiorentini, sulla richiesta di arresti – quattro in carcere e due ai domiciliari – nell’ambito della maxi inchiesta della procura di Milano sull’ipotizzata speculazione edilizia a suon di pressioni e consulenze che – stando ai pm Mauro Clerici, Marina Petruzzella e Paolo Filippini – erano tangenti finalizzate a condizionare diversi progetti immobiliari a Milano. Il giudice ha disposto sei arresti nell’inchiesta sull’urbanistica. In carcere è finito Andrea Bezziccheri, il patron di Bluestone. Sono invece stati posti ai domiciliari Giancarlo Tancredi, Manfredi Catella, Giuseppe Marinoni, presidente della Commissione per il Paesaggio del Comune sciolta lo scorso aprile, Alessandro Scandurra, architetto e componente della stessa Commissione, e Federico Pella, ex manager della società di ingegneria J+S. Le ordinanze sono state eseguite dal Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di finanza di Milano.

Gli inquirenti, coordinati dalla procuratrice aggiunta Tiziana Siciliano, avevano chiesto il carcere per Giuseppe Marinoni, architetto ed ex presidente della Commissione paesaggio; l’imprenditore di Bluestone Andrea Bezziccheri (già a processo per l’inchiesta park Towers, ndr), dell’architetto ed ex manager della S+J Federico Pella; dell’architetto ed ex componente della Commissione paesaggio Alessandro Scandurra. Mentre erano stati chiesti i domiciliari per l’ex assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi e per l’immobiliarista di Coima Manfredi Catella. Tutti gli indagati – tranne Marinoni – hanno risposto alle domande del gip o depositato memorie difensive nell’interrogatorio di garanzia previsto dalla norma Nordio. Avevano respinto le accuse, fornito la loro versione dei fatti e depositato i documenti con dimissioni o restituzione delle deleghe per trattare con la Pubblica amministrazione come nel caso di Catella.

Le accuse – Per la procura di Milano le operazioni immobiliari più importanti degli ultimi anni – dal 2018-2019 in alcuni casi e fino a qualche mese fa – erano gestite, fatte avanzare o portate a termine grazie a pressioni, scambio di utilità elargite a pubblici funzionari in conflitto di interesse con il loro ruolo (con pagamenti di consulenze per incarichi privati in palese conflitto di interesse). Progetti da centinaia di milioni di euro, alcuni ancora soltanto sulla carta, altri già realizzati o in fase di realizzazione, che stanno trasformando il capoluogo lombardo nella città cosmopolita dei grattacieli dalle forme avveniristiche dal centro alla periferia.

Tra questi c’è il restyling del P39- Pirellino (costato l’iscrizione nel registro degli indagato al sindaco di Milano Beppe Sala). i cosiddetti “nove nodi“, gli svincoli tra la città e l’hinterland, il Villaggio Olimpico e anche la riqualificazione dell’area intorno allo stadio San Siro e il relativo futuro progetto della struttura che dovrebbe essere venduta alle due squadre di Milano, Inter e Milan. Diversi i quartieri interessati: Isola, quelli a Nord come Affori o Bovisa, le Park Towers (per cui c’è stato il rinvio a giudizio nei giorni scorsi, ndr), Lambrate e da Cascina Gobba e andando verso sud Famagosta, San Donato e fino ad Assago.

I soldi – Per i pm Marinoni avrebbe intascato 369.596, 56 da J+S Spa per i progetti Goccia-Bovisa, Gardella 2, Palizzi 89, Pisani 16, Pisani 20 e Livraghi 19; e poi 10.040,60 da ACPV Architects Srl per i progetti I portali – Gioia 20 e Tortona 25, 26.901 da Lombardini22 per Bastioni Porta nuova 19 e Corti di Bayres e un compenso non individuato da Arch Group SA per il progetto Fioravanti Aristo 5″. A Scandurra gli inquirenti contestano 279.136 da Egidio Holding per i progetti Hidden Garden, Salomone 77, Grazioli 59, Park Towers e East Town; 321.074, 72 da Castello Sgr per il progetto Torre Futura, 2.579.127,98 da Kryalos Sgr per il progetto Verziere 11/Cavallotti 14; 138.873,19 da Coima Sgr per il progetto PII Porta Romana e P39- Pirellino”.