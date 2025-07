Via libera a Matteo Ricci, ma con accluse le proposte di un codice etico per i candidati e di una task force che controlli gli appalti regionali. Giuseppe Conte e i 5 Stelle sosterranno il candidato del Pd nelle Marche, ma vorrebbero “blindare” l’appoggio del M5S all’ex sindaco di Pesaro. Conte le ha illustrate questa mattina a big e dirigenti del Movimento, convocati alle nove per il Consiglio nazionale, sorta di Politburo dei 5 Stelle, da cui ha ricevuto il via libera. “Ormai siamo una forza abbastanza matura per distinguere tra avvisi di garanzia e condanne” ha sostenuto l’ex premier, spiegando poi che “sulla Toscana non abbiamo deciso ancora nulla”.

Un modo per arrivare al sostegno del Pd in modo condiviso, senza strappi, nelle stesse ora in cui dalla Toscana il presidente uscente dem Eugenio Giani attende il via libera del M5S, nonostante la rivolta di diversi gruppi territoriali e dei tre consiglieri comunali di Livorno del Movimento. Ma ora la priorità sono le Marche, su cui alle 11.30 sempre Conte terrà una conferenza stampa nella sede del M5S in via di Campo Marzio, a Roma, per spiegare il sì del Movimento.