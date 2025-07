La portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, leggendo la lettera del medico del presidente, ha svelato che Donald Trump ha fatto valutare un gonfiore alle gambe inferiori affermando che si tratta di una condizione benigna, una insufficienza venosa cronica, mentre un lieve livido alla mano è compatibile con frequenti strette di mano. Le funzioni cardiache, ha assicurato, sono normali.

Nella lettera, il medico Sean P. Barbabella scrive: “Nelle ultime settimane il presidente Trump ha notato un lieve gonfiore nella parte bassa delle gambe e, per precauzione, è stato sottoposto” a una serie approfondita di esami medici. “Trump resta in eccellente salute”. Gli esami hanno rivelato “un’insufficienza venosa cronica. Non ci sono state invece indicazioni di trombosi venosa profonda o di malattia arteriosa”.

Leavitt ha risposto così alle foto comparse sui media che mostrano le caviglie gonfie di Trump e lividi sulle mani ed alle speculazioni sulle condizioni di salute del presidente americano circolate in questi giorni. L’insufficienza venosa cronica è una condizione caratterizzata dall’incapacità del sangue delle vene di ritornare al cuore dopo essere arrivato fino agli arti inferiori, dove tende quindi a ristagnare.