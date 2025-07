Zaia: “Olimpiadi? Malagò mi darà la prima medaglia, la candidatura di Cortina è solo merito mio” – Video

“Il presidente Malagò ha detto che mi darà la prima medaglia, sicuramente. Considerate che l’invenzione della candidatura dell’area Dolomitica, quindi di Cortina come Veneto, di Trento e di Bolzano, è tutta mia”. Lo ha detto ai giornalisti il presidente del Veneto Luca Zaia, a margine della presentazione delle medaglie delle Olimpiadi 2026. “Io son partito in solitaria – ha aggiunto Zaia – peraltro in presenza di un dossier che candidava solo la Lombardia e Milano, dopodiché tenacia, determinazione e gioco di squadra hanno fatto sì che necessariamente vi fosse la proposta di chiamarla Milano-Cortina“, ha concluso.