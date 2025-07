Meme, reel e post dipingono la first lady come un agente speciale pro-Ucraina dopo l'apparente cambio di passo della Casa Bianca nei confronti della Russia

Pacificatrice o agente speciale? I social media ucraini ironizzano su Melania Trump. Post, reel, meme e un soprannome nuovo, Agente Trumpenko. Cappello a visiera larga, sguardo circospetto e una giacca con l’emblema del tridente ucraino, ecco la divisa che il web ha attribuito alla first lady dopo le dichiarazioni di Donald Trump, che al segretario generale della Nato Mark Rutte avrebbe detto di aver mutato alcune sue posizioni sulla Russia dopo un confronto con la moglie. “Torno a casa e dico alla first lady ‘ho parlato con Vladimir oggi… Abbiamo avuto una conversazione meravigliosa’. Lei ha risposto ‘davvero? Un’altra città è appena stata colpita!'”, è il racconto del tycoon. Un marito che apre la porta di casa, la più famosa del mondo, e racconta del lavoro alla consorte. Una scena quotidiana che potrebbe però avere un peso nelle sorti del conflitto. Secondo il Guardian c’è proprio la conversazione domestica dietro al cambio di passo di Trump che poco dopo ha annunciato alcune misure in supporto all’Ucraina, tra cui l’invio dei sistemi di difesa aerea Patriot, e l’ultimatum alla Russia: 50 giorni per un accordo di pace.

La sensazione che Melania abbia un ruolo pro-Kiev alla Casa Bianca non è una novità e non si limita all’episodio del giorno. Il web non ha dimenticato di quando nel 2022 fu proprio lei a invitare i suoi follower a donare alla Croce Rossa in favore del popolo ucraino martoriato, sostenendo che fosse “straziante e orribile vedere persone innocenti soffrire”. L’affetto del popolo ucraino per la first lady è stato confermato anche dalla rivista Business in Ukraine: “Stasera sui social media c’è molto amore per Melania Trump” dopo l’annuncio che gli Stati Uniti avrebbero inviato i sistemi di difesa aerea Patriot in Ucraina.