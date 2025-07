Delitto di Garlasco, il genetista della famiglia Poggi: “Dna isolato su garza probabilmente è da inquinamento”

Per Marzio Capra "si potrebbe anche trattare di un cadavere precedentemente sottoposto ad esame autoptico con la partecipazione dello stesso assistente del medico legale la relativa borsa dei ferri del mestiere", come pinze, forbici, bisturi, seghetti, filo per sutura, cerotti, ovatta e garze varie

Il giorno dopo i test sul tampone sulla bocca di Chiara Poggi con i relativi risultati, Marzio Capra, genetista e consulente della famiglia della vittima, ritiene che il profilo ignoto estratto dai 5 analizzati sia riconducibile a un “inquinamento”. La traccia è stata isolata su un uno dei campioni della garza usata per rintracciare materiale genetico della 26enne uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007.

“Uno dei campioni dí garza ha mostrato un aplotipo Y compatibile al 99% con l’assistente del medico legale” che 18 anni fa effettuò l’autopsia, ha spiegato Capra. “Un altro campionamento ha invece mostrato un aplotipo Y in parte sovrapponibile” al primo, “e in parte no e quindi può essere ricondotto ad altra linea maschile. In ambedue i casi – ha proseguito – l’esiguità dei campioni, tra i 2 e i 4 picogrammi ciascuno, ossia meno di una unità cellulare, depone per una origine o derivazione da inquinamento della traccia originaria appartenente esclusivamente alla vittima e presente con concentrazioni nell’ordine dei 40.000 picogrammi”.

“Questa sotto-traccia maschile – ha affermato ancora il genetista – avrebbe in via di grande probabilità inquinato la traccia maggioritaria di Chiara o in sede di sopralluogo o di autopsia o di trasporto, ispezione, maneggiamento e custodia” del cadavere. Qualora tale dato fosse di interesse investigativo potrà essere la Procura, con attività esterne all’incidente probatorio, a ricercare “l’eventuale fonte originaria di inquinamento. Si tenga comunque presente che assai verosimilmente si potrebbe anche trattare di un cadavere precedentemente sottoposto ad esame autoptico con la partecipazione dello stesso assistente del medico legale la relativa borsa dei ferri del mestiere”, come pinze, forbici, bisturi, seghetti, filo per sutura, cerotti, ovatta e garze varie.